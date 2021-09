Alba è un piccolo borgo situato in Piemonte, precisamente in provincia di Cuneo e fa parte della zona delle Langhe, oggi Patrimonio Unesco grazie alla sua tradizione di coltivazione della vite e del processo di vinificazione. Le Lange si dividono in Langa Alta e Langa Bassa, di cui fa parte che Alba.

La cittadina è adatta a tutti: agli amanti della natura, dell’arte, della storia, della cultura e del buon cibo. Vale la pena passare e dedicarle un po’ del vostro tempo, anche solo per una breve sosta; sicuramente non ve ne pentirete.

Attrazioni turistiche ad Alba e cosa la rende famosa tra il turismo

Ad Alba troverete alcune attrazioni molto valide da visitare. Partendo dal

piccolo centro storico medievale, dove potrete passare qualche ora del vostro tempo, troverete il Duomo D’Alba, situato in piazza Risorgimento e la Chiesa di San Domenico, nella quale c’è stato un passaggio dallo stile romanico a quello gotico. Proseguendo arriverete al Museo Eusebio, dove conoscerete non solo la storia della città, ma dove troverete anche la sezione sull’archeologia romana e quella preistorica, ma anche la sezione sulle scienze naturali.

L’Alba medievale che vediamo oggi è nata sui resti di quella romana: fermatevi quindi a visitare Alba sotterranea guidati da un esperto archeologo, per scoprire i resti di quella che una volta era Alba Pompeia, i mosaici, il tempio, il complesso delle Antiche Mura, i fossili del Mastodonte di Verduno e molto altro.

Il borgo d’Alba è famoso soprattutto per la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco, svolta in autunno, che ogni anno attrae tantissimi visitatori da tutta Italia e non solo. Oltre a questo prodotto tipico, Alba è anche la sede della Ferrero; infatti non potete non assaggiare la nocciola del Piemonte IGP, prodotto tipico che troverete anche in tantissimi dolci oltre alla famosa Nutella, come la torta di nocciole e il bonet, un dolce al cucchiaio insaporito con del rum.

Gli amanti del vino possono passeggiare in percorsi immersi tra botti e vigneti e fare una degustazione in una delle tante cantine che producono vini tipici come il Barolo, il Barbera D’Alba DOC, l Barbaresco e il Nebbiolo.

Cosa vedere nei dintorni di Alba

Proseguendo nei dintorni di Alba troverete Neive, uno tra i borghi più caratteristici della zona che offre un panorama da togliere il fiato. Fermatevi quindi sul Belvedere per scattare qualche foto ricordo oppure continuate visitando il centro storico e ammirando i Giardini dei Conti di Castelborgo. Purtroppo però, quest’ultimi sono di proprietà privata quindi non è permesso entrare al loro interno, ma potete fare una sosta all’esterno oppure guardarli dall’alto sul Belvedere.

Altra attrazione molto popolare è il Castello di Grinzane Cavour, che prende il suo nome da Camillo Benso di Cavour. Anche qui troverete una vista spettacolare, perché il castello è situato su una collina.

Se siete amanti dell’arte non potete perdervi la caratteristica e colorata Chiesa di Coazzolo, opera di David Tremlett. Il suo stile ha lasciato le impronte anche a Morra, un altro borgo dove troverete un edificio coloratissimo, anch’esso progettato appunto da David Tremlett insieme a Sol Lewitt.

Cosa mangiare ad Alba e dintorni

Oltre ai prodotti citati precedentemente, ci sono tantissime altre specialità che non dovete perdervi se visitate queste zone come la carne cruda all’albese, spesso insaporita con il tartufo bianco, i tajarin al burro, ovvero una tipica pasta all’uovo piemontese, il vitello tonnato, i ravioli di carne, il flan di verdure, la battuta di Fassona, la bagna cauda, ovvero un piatto tipico piemontese a base di acciughe, aglio, olio e verdure fresche, e la finanziera, un piatto povero fatto con gli scarti di bovino.