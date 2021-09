I cesti natalizi sono uno degli oggetti maggiormente regalati durante le festività, perché sono un’ottima opzione quando non si conoscono bene i gusti di una persona, ma si vuole comunque fare un pensierino. Inoltre, i prodotti alimentari come dolci e salumi tipici sono sempre apprezzati e potrete fare un’ottima figura ad una cena dove siete stati invitati.

Cosa sapere sull’azienda

Riserva d’Italia è un’azienda enogastronomica situata in Piemonte, precisamente nelle Langhe. Sul suo sito avrete la possibilità di acquistare dei cesti natalizi personalizzati da regalare, dando loro un tocco personale. In questo modo potrete creare da 0 la confezione da donare, scegliere il contenuto, decorare il cesto e personalizzare il messaggio di auguri.

Nell’azienda Riserva d’Italia troverete prodotti locali della tradizione piemontese, ricca di storia e tradizioni tramandate da generazione a generazione. Ogni prodotto è made in Italy ed è stato scelto accuratamente dopo una ricerca approfondita tra le migliori aziende e produttori alimentari, in modo da assicurare al cliente qualità e gusto.

Se siete indecisi sui prodotti da inserire nel vostro cesto natalizio avete anche la possibilità di acquistare dei cesti già composti, lasciando invariato il loro contenuto oppure eliminando dei prodotti e sostituendoli con altri.

L’esterno del cesto è realizzato su misura del cliente, che può scegliere tra una varietà di scatole eleganti, in cartone riciclabile o in legno e di nastri adesivi.

Per quanto riguarda il contenuto, se volete andare sul sicuro potete scegliere di inserire dolci di Natale, biscotti e panettoni, oppure optare per prodotti alimentari tipici della regione piemontese.

Le confezioni natale personalizzabili

Ma quali sono i prodotti che potete trovare a Riserva d’Italia?

Partiamo dall’olio extravergine d’oliva, protagonista della confezione regalo ”Oliva”; al suo interno troverete infatti tutti prodotti a base di olio, tra cui anche un bagnoschiuma, uno shampoo e un sapone all’olio.

Gli amanti del vino possono optare per la confezione regalo ”Vigna”, all’interno della quale troverete il Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Brut “Bel Sec”, il Vermentino del Golfo del Tigullio – Portofino DOC e il Dogliani DOCG “Gatt Russ”.

Nel cesto ”Cantina” troverete invece il Langhe Nebbiolo DOC “Perbacco”,

il Langhe DOC Arneis e il Piemonte DOC Moscato.

Infine, la confezione ”Sommelier” comprende il Bellavista Alma Gran Cuvée Franciacorta Brut DOCG e delle praline di cioccolato con crema alla nocciola.

Sulla confezione ”Nocciola”, troverete dolci tipici piemontesi tra cui un torrone con Nocciola del Piemonte, una torta artigianale di Nocciole, i baci di dama alla nocciola e il rondò di cioccolato con Nocciole.

Non potevano mancare i cesti natalizi per gli amanti del Tartufo Bianco, tra cui un Olio Extra Vergine di Oliva aromatizzato al Tartufo, il Burro al Tartufo Bianco del Piemonte, i Tartufi di cioccolato con Nocciole e per finire i Tajarin piemontesi all’uovo fatti a mano e uno Spumante Metodo Classico “Letargo” riposato nelle Grotte di Bossea. Se questi prodotti non sono sufficienti, potete scegliere il cesto ”Tartufo plus”, dove oltre a quelli presenti nel cesto base troverete anche il Tartufo Bianco d’Alba disidratato a freddo.

Un cesto regalo dedicato alle specialità liguri è il ”Week-end in Liguria”, dove troverete il Pandolce Genovese artigianale, le Trofie Genovesi di Grano Duro, un Olio Extra Vergine di Oliva 100% Italiano monocultivar Taggiasca, il Pesto con Basilico Genovese DOP, la Focaccia croccante di Genova Voltri a strisce, i Canestrelli artigianali di Genova, il Vermentino del Golfo del Tigullio – Portofino DOC, e infine un Voucher per soggiornare in due per una notte a Santa Margherita Ligure.

Per gli amanti dell’Happy Hour è stata creata la confezione ”Aperitivo”, che contiene un Dry Gin Italiano, l’Acqua tonica al fieno maggengo delle Alpi Cuneesi, la Focaccia croccante di Genova Voltri a strisce, un Calice da Gin Cocktail in vetro lavorato in rilievo, il Strolghino di Parma e la ricetta del Gin Tonic.