5 consigli per curare i tuoi capelli

Quali sono i migliori consigli per curare i capelli? La propria chioma va preservata al meglio, e per farlo abbiamo bisogno di alcuni prodotti e trattamenti essenziali. Una routine settimanale – o addirittura mensile – può aiutare ad avere capelli morbidi e lucenti in ogni stagione, dall’inverno all’estate. Inoltre, è importante avere il miglior asciugacapelli possibile, perché l’obiettivo è di non stressare la chioma.

Ogni accorgimento può davvero fare la differenza. Per esempio, sapevi che, durante lo shampoo, è fondamentale massaggiare il cuoio capelluto? Ti aiuterà a potenziare la circolazione, in modo tale da aumentare i sali minerali e le vitamine, nutrienti preziosi per nutrire la chioma. Pochi e semplici passaggi per mantenere la chioma al meglio: anche acquistare il miglior asciugacapelli in commercio ti aiuterà di certo.

Ogni quanto dovremmo lavare i capelli?

Il consiglio principale è di non esagerare con i lavaggi ai capelli. Tecnicamente, infatti, potremmo addirittura sfibrarli troppo. Inoltre, i lavaggi frequenti portano a un accumulo maggiore del sebo sul cuoio capelluto. Il sebo è un problema per la chioma, non solo perché causa la formazione eccessiva di forfora, ma perché la appesantisce e inoltre riduce la circolazione. Di conseguenza, i capelli si stresseranno e non otterrai quell’effetto leggero in cui speri tanto. Per questo motivo, sarebbe corretto lavare i capelli due volte a settimana.

Shampoo e balsamo, come sceglierli?

Molte persone – donne e uomini – sottovalutano decisamente la tipologia di shampoo e balsamo da scegliere, oltre che i possibili trattamenti, come le maschere. In questo caso sarebbe opportuno fare un’analisi del capello e comprendere quale possa essere la soluzione migliore. Attraverso l’analisi del cuoio capelluto, infatti, avrai modo di scoprire molte cose sulla tua chioma. Anche i trattamenti si rivelano estremamente preziosi e utili: una maschera ti aiuta a preservare la naturale forza del capello, ridonando luminosità e brillantezza.

Come asciugare i capelli?

Un altro aspetto da non sottovalutare è l’asciugatura del capello. Il motivo è semplice: usare un phon scadente potrebbe portarti ad avere una chioma un po’ ribelle, magari elettrica, se non opaca e ruvida al tatto. Uno dei modelli migliori è il phon coi diffusori, estremamente utile perché fa circolare il calore e non attacca una parte specifica della cute. Insieme al phon, va poi accostata una spazzola opportuna: anche su questo aspetto, fai attenzione. Spazzole scadenti potrebbero spezzare i capelli. Prediligi uno strumento di qualità: tanto durerà per tanto tempo!

Nutri i tuoi capelli: fai delle maschere

Se hai a cuore i tuoi capelli, devi nutrirli: proprio come la pelle del viso e del corpo, anche i capelli hanno bisogno di nutrimento continuo. In commercio, oltretutto, esistono diverse tipologie di prodotti specifici che ti aiutano a mantenere la chioma al meglio. Per esempio, la maschera per la lucentezza e il volume, contro capelli secchi e spenti. Ogni esigenza viene supplita al giorno d’oggi, dunque perché non approfittarne? Attenzione, però, ricorda sempre che la maschera per capelli non sostituisce il balsamo: è solo una coccola in più!

Quando tagliare i capelli?

Veniamo a un piccolo tasto dolente: il nostro ultimo consiglio riguarda il taglio. In realtà, tante donne hanno un rapporto quasi simbiotico con i propri capelli e li lasciano crescere. Certo, una chioma lunga e fluente è davvero meravigliosa da vedere (un po’ meno facile da portare). Tuttavia, la verità è che il capello andrebbe spuntato ogni tanto. Secondo i parrucchieri esperti, dovremmo considerare una spuntatina ogni due mesi: non un taglio netto, certo, qualche centimetro, giusto per rimuovere i fattori di stress. In ogni caso (piccolo tips aggiuntivo), anche una sana alimentazione pesa sulla bellezza dei capelli: uno stile di vita corretto ci mantiene non solo in forma, ma ci fa essere naturalmente più belle.