Attestati di informatica riconosciuti: ecco quali sono e a cosa servono

Entrare a far parte del corpo docenti è sicuramente il sogno di molti giovani insegnanti che desiderano riuscire a raggiungere finalmente il tanto agognato posto assegnato scalando una graduatoria; il Miur ha messo a disposizione alcuni parametri che permettono di scalare un po’ la classifica riuscendo quindi ad arrivare più probabilmente al raggiungimento della cattedra. L’inserimento nella terza fascia della graduatoria di istituto è influenzata anche da una tabella di valutazione B dove gli insegnanti possono valutare il proprio punteggio e capire se hanno modo di salire con crediti extra; per esempio la celebre e famosa ECDL sponsorizzata per molti anni e che prima valeva ben 3 crediti ora ne vale solo 1,5 e la stessa sorte è toccata a moltissime altre certificazioni informatiche. Ma quali sono le certificazioni informatiche riconosciute dal Miur che possono aiutarti a scalare la graduatoria? Te lo sveliamo in questo post. Se sei in dubbio su quale delle certificazioni informatiche riconosciute dal Miur ottenere abbiamo sviluppato una guida ma per prima cosa ti sveliamo come dovresti scegliere quella che fa al caso tuo: non badare semplicemente al punteggio che potresti ottenere, questo perché cambiano nel tempo, ti consigliamo piuttosto di analizzare quale tipo di percorso lavorativo desideri intraprendere e su quello dirigere le tue specializzazioni.

Attestati di informatica riconosciuti: quelli approvati dal Miur

Per realizzare questo articolo ci siamo districati tra burocrazia e linguaggi tecnici che mettono a dura prova anche gli insegnanti più giovani ma siamo riusciti a realizzare una classifica delle 5 certificazioni informatiche riconosciute dal Miur che ti consigliamo da inserire nel tuo CV.

Certificazione EIPASS – la prima che ti segnaliamo è la certificazione EIPASS conosciuta come una delle certificazioni informatiche più richieste di sempre. Utile per ottenere crediti formativi per graduatorie professionali, e non solo per insegnare, certifica una serie di competenze informatiche. Tra le competenze inserite nel certificato Eipass c’è il corso Eipass LIM studiato per aiutare gli insegnanti a comprendere le potenzialità della lavagna interattiva multimediale, oppure il corso per la didattica digitale integrata per aiutare prof e studenti a migliorare il loro approccio con le lezioni da remoto.

Mediaform – secondo corso informatico riconosciuto dal MIUR che vi consigliamo è Mediaform. Mediaform è un corso pensato proprio per questo periodo e va a migliorare la didattica a distanza. In modo particolare si occupa di corsi online con tablet, una certificazione informatica IIQ Advanced e un corso LIM ideale per le graduatorie di docenti.

Eirfas – è sicuramente una delle certificazioni più richieste e aiuta nella scalata alle graduatorie non solo per docenti ma anche per altre professioni. Questo attestato va a certificare non solo competenze informatiche ma anche abilità nella gestione di programmi moderni e dispositivi tecnologici.

Istituto Salvemini – è un’altra certificazione riconosciuta dal Miur ed è consigliata soprattutto a chi si candida a graduatorie per settore pubblico. Forse è meno conosciuta di altre ma in realtà va ad offrire anche un corso di coding per la scuola.

ITIL v2 Foundations – questo corso è consigliato per chi desidera operare nel settore dell’IT Service Management. Dopo un corso e un esame superato con almeno il 65% delle risposte esatte si può ottenere un certificato riconosciuto dal Miur.

Microsoft Office Specialist – la certificazione MOS è forse una delle più richieste e apprezzate, non solo in ambito pubblico ma anche privato. Con questo attestato dimostrerai di conoscere tutti i programmi Microsoft con particolare attenzione per l’utilissimo Excel che viene utilizzato da moltissime aziende in più ambiti.

Altre certificazioni che ti consigliamo sono: