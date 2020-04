Mantenere la forma grazie ad una sana alimentazione e non solo

Per mantenersi in forma è importante seguire una giusta alimentazione e praticare attività fisica. Lo sport fa molto bene alla salute. Per ottenere risultati sono infatti necessari ottimi allenamenti e un’adeguata alimentazione. Quest’ultima infatti è necessaria sia per chi pratica sport, ma anche per chi non lo pratica. Una giusta alimentazione può donare maggior benessere fisico, garantendo un’ottima funzionalità del nostro organismo. Quindi si può dire come un’ottima dieta permetta di mantenersi in salute e se affiancata a degli allenamenti costanti garantisce ancor prima un miglioramento fisico. Per ulteriori informazioni su questi aspetti potrete visionare https://youfitness.it/.

Una sana alimentazione dovrebbe prendere in considerazione tutti i macro nutrienti, che dovranno essere assunti nelle giuste quantità. Mangiare bene e non eccedere con le calorie sono le due cose fondamentali su cui bisogna focalizzare l’attenzione.

E’ necessario assumere la giusta quantità di carboidrati, che dipende molto dal fisico della persona e anche dal suo stile di vita. Una persona che pratica sport infatti dovrà assumere una maggior quantità di carboidrati per avere le giuste energie durante gli allenamenti. D’altro canto chi invece non pratica attività sportive dovrà cercare di non eccedere. Ovviamente un piatto di pasta durante la giornata non è un problema, l’importnate è fare un alimentazione equilibrata.

I grassi sono un alto macro nutriente che dovrà essere assunto, limitando però il più possibile le dosi. Infatti un eccesso di grasso, soprattutto di quelli insaturi potrebbe alzare il livello di colesterolo. Anche in questo caso però le quantità sono molto soggettive.

Un’adeguata alimentazione dovrebbe considerare anche la giusta quantità di proteine e di fibre. Quest’ultimo risulta di fondamentale importanza e fanno molto bene al nostro organismo.

Anche bere molto permette di rimanere sempre idratati. Bere almeno due litri di acqua al giorno è molto importante ed alla base di una giusta alimentazione. L’assunzione delle calorie può essere ripartita durante tutta la giornata, l’importante è non saltare la colazione il pranzo e la cena che sono i pasti fondamentali. Altra cosa importante è la variazione degli alimenti che consente anche di evitare intolleranze alimentari.

I cibi più salutari sono sicuramente frutta, verdure che possono essere assunte tutti i giorni e sono ricchi di vitamine. Invece bisognerebbe limitare il consumo di insaccati prediligendo invece pesce carni bianche.

Anche mangiare la cioccolata può essere utile, soprattutto se fondente e permette di avere la giusta energia.

Per mantenersi in forma bisogna affiancare a una giusta alimentazione anche lo sport. Bisognerebbe cercare di praticare regolarmente attività fisica, una corsa, palestra, calcio ginnastica, qualunque sport porta dei benefici sia psicologici che fisici. L’importante è non fare una vita sedentaria, anche qualche esercizio in casa può andar bene, come flessioni e addominali. L’ideale sarebbe allenarsi almeno 3 volte la settimana, farsi seguire anche da un personal trainer se si ha la possibilità o anche una programmazione che consenta di migliorare gradualmente il peso degli esercizi. D’altro canto non bisogna neanche esagerare con l’attività fisica, quindi sarebbe opportuno evitare di allenarsi troppo perché anche questa, come tutte le altre cose, se fatte in eccesso non fanno molto bene.

Come già detto però per avere un ottima forma bisogna accostare all’attività fisica anche una corretta alimentazione. Questi due aspetti si completano a vicenda e permettono di raggiungere il giusto benessere e un perfetto stile di vita. Regolare la dieta al proprio allenamento può essere una cosa ancora più vantaggiosa, in quanto si riescono a definire ancor meglio le quantità di macro nutrienti da assumere in base a quelle che vengono consumate.