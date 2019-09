La comodità di avere un channel manager per appartamenti

Perché scegliere un channel manager per appartamenti

I gestori di strutture ricettive quali possono essere gli appartamenti o le case vacanze generalmente non dispongono di uno staff nutrito bensì conducono con passione e dedizione un lavoro che richiede da un lato moltissimo tempo e dall’altro la capacità di porre l’attenzione su più aspetti diversi contemporaneamente. Uno di quelli che risulta sicuramente più complesso riguarda la gestione di diversi siti di prenotazione: questi strumenti sono fondamentali per riuscire ad attirare una clientela crescente e quindi assicurarsi la prosperità del proprio business, ma possono risultare complicati soprattutto per quelle strutture che non hanno al proprio interno personale particolarmente a proprio agio con la tecnologia. Da questo punto di vista è fondamentale affidarsi ad un channel manager, ossia un servizio che consente di sincronizzare in maniera completamente automatica la propria presenza su questi siti di prenotazione.

Come personalizzare la propria offerta con il channer manager

Una corretta gestione delle prenotazioni per gli appartamenti è ancor più cruciale poiché si tratta di soluzioni che possono essere affittate a più persone assieme, riducendo i margini d’errore. Generalmente un appartamento sostituisce quelle che possono essere due stanze in un’altra struttura. Ecco dunque che è cruciale fare attenzione a gestire la prenotazione per ottimizzare la propria presenza. In questo senso, un software che agisce come channel manager fa da consulente nell’adattarsi ai diversi siti di prenotazione. Ad esempio, si può impostare una tariffa paritaria per tutti i siti oppure lasciare che il channel manager imposti delle tariffe distinte che risultano più convenienti per l’albergatore a seconda dell’offerta di un determinato periodo e della disponibilità di spesa del singolo target.

Scegliere un ottimo channel manager per B&B e appartamenti

Regolare manualmente la disponibilità delle camere di un B&B o di un appartamento significa usare in maniera inefficiente il poco tempo a disposizione. Si tratta di tempo davvero prezioso, che può essere dedicato ad attività strategiche, come personalizzare l’esperienza in loco e offrire valore aggiunto. Utilizzando un channel manager per apaprtamenti come ad esempio AvaiBook si potranno automatizzare tutti i compiti più banali come l’invio di email transazionali ad avvenuta prenotazione oppure a ringraziamento dopo un soggiorno. Si tratta di operazioni che richiedono tempo se svolte manualmente, ma che riescono a fare la differenza mostrando all’ospite l’attenzione di chi gestisce la struttura ricettiva. Ecco perché ha senso rendere automatici questi aspetti, presentandosi in maniera attenta e seria verso i propri clienti. Consultando Avaibook si potranno personalizzare ampiamente le esperienze, evitando il pericolo dell’overbooking, estremamente dannoso nel settore dell’ospitalità. Infine, si potrà avere sempre accesso al POS virtuale e ai sistemi di preautorizzazione legati alle prenotazioni.

AvaiBook è partner ufficiale dei portali leader di affitti turistici a livello mondiale con connessioni API/XML di alta qualità, tra queste spicca in particolare l’avanzata connessione con Airbnb.

Puoi mantenere il calendario sempre aggiornato, per ottenere miglior posizionamento e più visibilità nei portali su cui hai pubblicato il tuo annuncio. Channel manager per AirBnb, Booking, Expedia, HomeAway…Avrai una posizione privilegiata nelle liste poiché tutti i portali priorizzano gli annunci con disponibilità sempre aggiornata; in questo modo i tuoi annunci avranno più visite e più prenotazioni.

La potente tecnología del nostro channel manager di case vacanze ti permette definire, potendo incrementare il prezzo per uno, abbassarlo per altri o mantenere una parità di prezzi in tutte le OTAS.