Perché viene l’ansia? Vari tipi di manifestazioni ansiose

L’ansia è uno stato d’animo, che parte da una condizione mentale di paura eccessiva, che non permette ad una persona di vivere nel migliore dei modi la sua vita.

Vediamo ora tutto quello che riguarda l’ansia, le sue tipologie e come sconfiggerla in maniera definitiva.

L’ansia: cosa la causa?

Quante volte ti sei sentito con quella sensazione dolorosa allo stomaco che ti ha impedito di affrontare alcune mansioni che reputavi semplici? E quante altre, invece, ti sei sentito tremare come una foglia in altre occasioni similari?

Ebbene, quella che senti non è una patologia grave che colpisce il tuo fisico ma è un problema che colpisce moltissime persone: essa prende il nome di ansia che si manifesta in maniera differente a seconda della problematica che, in un determinato momento, si presenta nella tua vita.

Paura, terrore e senso di impotenza: questi sono alcuni dei diversi segnali che ti mettono in una situazione che potrebbe essere tutt’altro che semplice da affrontare e che ti impedisce di compiere un particolare tipo di azione che, vista da altre persone, viene definita come semplice e classica.

Ma potresti domandarti: da cosa deriva l’ansia e quella sensazione di blocco che senti nel tuo corpo?

La motivazione che ti spinge a vivere questa particolare situazione deriva da un insieme di elementi come, ad esempio:

paura di andare incontro ad un fallimento: essa è la causa principale che non ti permette di compiere quel semplice tipo di azione;

paura di non essere all’altezza del compito: potrebbe sembrarti identica alla precedente ma, in questo caso, non temi di non riuscire a raggiungere quell’obiettivo, ma senti di non riuscire a svolgere nemmeno una parte di quella mansione che ti viene assegnata;

paura di soffrire: in questo caso l’ansia è collegata al tuo terrore di farti male sia fisicamente che psicologicamente;

paura generale: ansia e terrore sono due elementi che si collegano perfettamente e quindi la prima è causa dell’altra.

Come potrai notare esistono anche diverse altre varianti che determinano l’ansia ma, alla base di tutto, vi è sempre il terrore, elemento chiave che ti fa provare questa sensazione di blocco e paura ingiustificata.

Come sconfiggere la tua ansia

Per sconfiggere la tua ansia potresti limitarti a prendere dei farmaci che appunto ti tranquillizzano e riescono a farti sentire invincibile ed in grado di affrontare quella particolare problematica che si presenta nella tua vita e che deve essere necessariamente sconfitta.

Ma l’ansia potrà essere anche sconfitta da te senza che tu debba utilizzare questi prodotti che a lungo andare perdono la loro efficacia e che quindi ti lasciano senza alcun tipo di soluzione materiale da sfruttare per tornare appunto a stare meglio.

Per sconfiggere le tue ansie devi:

focalizzarti sulla tipologia di problematica che si presenta nella tua vita;

capire come raggiungere quell’obiettivo;

analizzare cosa ti fa venire l’ansia;

trovare delle soluzioni che possano ridurre il carico di terrore che provi;

darti tutte le risposte a quelle domande che ti fanno paura;

essere positivo ed affrontare il compito o l’azione dando il meglio di te stesso.

In questo modo sconfiggerai definitivamente l’ansia e potrai vivere una vita meno paurosa di quanto tu possa immaginare.