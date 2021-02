5 Luoghi Meravigliosi da vedere a Barcellona

Barcellona è una città che da sempre stupisce i suoi turisti e visitatori proveniente da tutto il mondo. Chiunque se ne innamora al primo colpo, e quando la si lascia rimane sempre un pizzico di nostalgia nel cuore.

L’atmosfera calorosa, il mare, la gente in giro giorno e notte, il sole, ma non solo.

Barcellona è una delle città spagnole con più punti d’interesse, i quali la rendono indubbiamente uno dei posti più magici ed interessanti di tutta l’Europa.

Città antica ma allo stesso tempo moderna e all’avanguardia, colma d’arte, tradizione, cultura e buona cucina, Barcellona è una meta scelta da milioni di turisti ogni anno per trascorrere vacanze divertente ed indimenticabili.

Che abbiate a disposizione una settimana o solo un weekend, ci sono moltissime meravigliose attrazioni che non potete perdervi per nessun motivo.

In questa guida vi proponiamo i 5 posti più interessanti da vedere a Barcellona, quelli da non perdere assolutamente che se restate poco tempo.

Vediamo insieme quali sono i migliori 5 luoghi da vedere nella città di Barcellona.

1. Sagrada Familia

Simbolo indiscusso della città catalana e capolavoro dell’artista Antonio Gaudì, la Sagrada Familia è senza alcun dubbio il luogo maggiormente visitato di tutta Barcellona. Originaria del 1882 ma non ancora terminata, essa costituisce un luogo unico al mondo e ricco di splendidi particolari, forme assolutamente originali e numerose luci colorate.

La bellezza della Sagrada Familia è mistica, essa rappresenta sulle sue facciata la storia di Gesù sulla terra, a partire dalla sua nascita fino alla morte. Si tratta di un indiscusso simbolo cristiano su pietra che racconta con creatività il percorso del figlio di Dio tra gli uomini.

Se riuscirete a destreggiarvi tra i numerosissimi turisti che fanno la fila per posare e scattare le classiche fotografie di rito, non vi pentirete sicuramente dello spettacolo che la Sagrada Famiglia ha da offrire ai suoi visitatori ancora oggi.

2. Casa Batlló

La Casa Batlló è una delle case dell’artista Gaudí presenti nella città di Barcellona. Si tratta di un’antica residenza in stile borghese che costituisce uno degli esempi più rappresentativi del modernismo catalano, un piccolo splendido capolavoro architettonico che vale la pena ammirare. La sua coloratissima e sgargiante facciata realizzata con vetro e ceramica dall’architetto Gaudì merita di essere ammirata ed è una delle parti più attrattive ed è il risultato di un’opera di grande creatività. È costituita da archi, linee sinuose e colori originali e mozzafiato.

Casa Battlò è situata in un punto centrale della città ed molto vicina alla metro, è facile da raggiungere e merita davvero di essere visitata.

Inoltre consigliano di visitarla di giorno, quando il sole si trova nel punto in cui illumina bene la facciata, per non perdervi la magia della luce e dei colori dei vetri colorati.

3. Rambla

La Rambla è la via più conosciuta della città di Barcellona, è lunga oltre un chilometro e arriva fino alla spiaggia.

Affollatissima e vivace sia di giorno che di notte, la Rambla offre un sacco di attrazioni e punti di interesse come il famoso mercato LA Boquria, il teatro Liceu, il museo delle cere e tanti piccoli negozi per fare shopping. Gremita di artisti di strada e bancarelle, la Rambla è un luogo molto rappresentativo dell’anima della magnifica città di Barcellona.

4. Museo Picasso

Situato nel quartiere La Ribera, il Museo Picasso è sicuramente uno dei più suggestivi. Esso è suddiviso in 5 diversi palazzi e ospita più di quattromila opere di diversi artisti spagnoli, oltre alla collezione permanente di Pablo Picasso.

Un luogo ricco di arte e cultura, e se siete amanti del genere non potete assolutamente perdervi le meraviglie che espone.

5. La Barceloneta

Si tratta di un moderno quartiere vista mare molto frequentato soprattutto dai giovani che amano la movida ed il divertimento, o le giornate di relax in spiaggia.

Se visitate Barcellona nella bella stagione potrete prendere il sole sulla sabbia dorata di questa spiaggia, ritrovo di bar, discoteche all’aperto, locali e pub fino all’alba.