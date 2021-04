Viviamo in un’epoca in cui, senza quasi rendercene conto, stiamo assistendo a dei cambiamenti epocali. Fino alla nostra epoca, che è caratterizzata da dei cambiamenti assolutamente sconvolgenti, la vita di un genitore non era troppo dissimile da quella del figlio. Al giorno d’oggi, invece, non passa giorno senza che una nuova invenzione non ci permetta di fare qualcosa di totalmente nuovo oppure migliori enormemente la qualità della nostra vita. Basti pensare alla telefonia: negli anni 90, in Italia, i telefono cellulari erano ancora scarsamente diffusi; oggi, appena 30 anni dopo, portiamo in tasca dei computer in miniatura che, con abbonamenti alla portata di praticamente chiunque, possono connettersi ad internet ad una velocità che, solo 10 anni fa, era impensabile anche da una connessione via cavo.

Questi cambiamenti stupefacenti, naturalmente, non si limitano solo alla telefonia: praticamente qualsiasi aspetto della nostra vita, grazie a questi importanti avanzamenti tecnologici, ne è coinvolto, persino la nostra casa. Le tecnologie intelligenti per la casa si fanno sempre più raffinate e sempre meno costose, e sembra che non sia lontano il giorno in cui potremo tutti usufruirne. Senza quasi rendercene conto, abbiamo sviluppato le tecnologie per avere una casa quasi completamente automatizzata.

Naturalmente è quasi impossibile stilare quali siano tutte le nuove tecnologie per la tua casa, quindi ci limiteremo ad analizzare quelle che ci sembrano più utili, rivoluzionarie o entusiasmanti.

Le invenzioni più utili per la tua casa smart

Una delle caratteristiche delle tecnologie delle ultime generazioni è quella di poterle collegare al cellulare e gestirle tramite un’applicazione. Questa semplice trovata concede all’utente un sacco di vantaggi: poter far partire la lavatrice mentre si è ancora fuori casa, azionare il termostato e spegnere il forno sono solo alcune delle possibilità. Le invenzioni più utili per la tua casa smart sono, in generale, proprio quelle che, connettendosi ad internet, ti semplificano la vita: robot aspirapolvere da far partire quando vuoi, assistenti vocali che ti leggono le notizie al mattino, sistemi di controllo che gestiscono il riscaldamento di casa e le tapparelle controllando il meteo e così via.

Le invenzioni più rivoluzionarie

Quando si parla di smart house, tutto sembra essere rivoluzionario: il futuro della nostra casa sembra essere la perfetta auto gestione del sistema centralizzato, che opera seguendo le abitudini e le direttive impartite dall’abitante di casa, ovvero l’utente. Ma il titolo di migliore tra le invenzioni più rivoluzionarie per la casa smart va sicuramente alla centralina di controllo, il vero cuore pulsante della casa del futuro. La centralina è il sistema di controllo della casa, che si collega a tutti gli elettrodomestici smart eli attiva e disattiva a seconda dei parametri impostati. Se è prevista pioggia, la tua centralina si occuperà di abbassare le tapparelle, se la casa diventa troppo fredda, la centralina attiverà automaticamente il riscaldamento e così via.

Le invenzioni smart più entusiasmanti

Fino ad adesso abbiamo visto oggetti estremamente utili, che, se usati correttamente, ci danno la possibilità di vivere la nostra casa in maniera totalmente diversa, più rilassata e con molto tempo in più. Ma quali sono le invenzioni smart più entusiasmanti per la tua casa? Naturalmente molto dipende dai gusti, ma ci sono diverse idee che potrebbero concorrere per questa categoria. Chiunque voglia personalizzare le stanze della propria casa, ad esempio, adorerà i pannelli luminosi programmabili: si tratta di pannelli che emettono luce di diverso colore; è possibile collegare diversi pannelli insieme e creare delle vere e proprie composizioni. E, se ci si stanca, basta un attimo per cambiare colore alle luci! Gli assistenti vocali, invece, possono essere programmati per fare diverse cose: accendere la tv, cambiare canale, ascoltare musica o tanto altro ancora, tutto con il solo suono della tua voce.