Noleggio con conducente, a chi rivolgersi

Di aziende che offrono un servizio di Ncc a Roma c’è ne sono tantissime, ma poche sono affidabili e trasparenti, pronte a rispondere ad ogni esigenza.

Scopriamo meglio cosa si intende per Ncc…

La sigla chiarisce il servizio offerto dalle aziende del settore: il noleggio con conducente. Per giudicare una ditta bisogna verificare che gli autisti che l’azienda mette a disposizione della clientela siano iscritti all’albo dei conducenti: solo così avete la garanzia di personale altamente professionale e scelto con un’accurata selezione.

NCC Roma, una ditta che offre servizi di noleggio auto per gli spostamenti dell’utente nella capitale o in provincia; inoltre garantisce il trasporto in entrambe le direzioni da Roma a Fiumicino e Ciampino, da Roma al porto di Civitavecchia e offre la possibilità di noleggiare l’auto per occasioni speciali, come cerimonie private, convention di lavoro e molto altro.

L’azienda ha a disposizione un parco auto composto da macchine di alta fascia col marchio Mercedes, dotate di ogni lusso e comodità per valorizzare il cliente e farlo sentire perfettamente a proprio agio nel corso dello spostamento. La discrezione, la riservatezza e l’eleganza sono le parole chiave dell’azienda. Questo servizio di autonoleggio è il modo migliore per dare qualità e raffinatezza al vostro impegno di lavoro, al vostro matrimonio o a qualsiasi altra cerimonia privata. Ncc Rome mette a disposizione anche dei minibus e dei minivan con conducente, servizio utile per comitive o per famiglie numerose che hanno bisogno di uno spostamento da Ciampino, Fiumicino o dal porto di Civitavecchia fino alla capitale. Gli autisti sapranno rispondere a tutte le vostre domande dandovi consigli utili sui luoghi più caratteristici da visitare a Roma.

La tariffa per lo spostamento o per l’affitto dell’auto in caso di cerimonia privata, sarà subito nota al cliente prima della prenotazione. Basterà compilare un modulo presente sul sito web o contattare telefonicamente l’azienda, che vi ragguaglierà sul costo finale e vi darà tutte le informazioni necessarie sul servizio. Sul sito web o per telefono il cliente si dovrà solo preoccupare di comunicare la data esatta e il tragitto del servizio richiesto. Non sarà possibile richiedere servizi in tempo reale come per un normale taxi, ma la richiesta del noleggio sarà possibile effettuarla solo ed esclusivamente contattando l’azienda per telefono o sul sito web. Le prenotazioni per questo servizio di noleggio auto con conducente sarà possibile effettuarle, come detto, anche sul sito web dell’azienda: in tal caso il cliente si garantirà un servizio di livello notevolmente superiore e molto più conveniente rispetto al semplice taxi. Una macchina della Ncc Roma aspetterà il cliente direttamente all’aeroporto o alla stazione richiesta al momento della prenotazione, assicurando il massimo della praticità, della comodità e della riservatezza.