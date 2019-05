Le pulizie condominiali sono fonte di forte stress per tutti i condomini, data l’ampiezza dei locali personali e delle zone comuni è impossibile occuparsene personalmente, ecco perché Attiva s.r.l. offre uno dei servizi di pulizie condominiali migliori. L’azienda lavora nel settore delle pulizie da oltre trent’anni e offre la propria esperienza e professionalità per pulire gli ambienti più particolari e difficili come i condomini mettendo al primo posto le esigenze personali dei clienti. I servizi forniti dall’azienda Attiva s.r.l. a Torino e provincia consentono ai condomini di vivere nella massima tranquillità grazie all’elevato livello di qualità del lavoro del proprio team.

Pulizie condominiali Torino: Attiva s.r.l.

Rivolgersi all’azienda Attiva per le pulizie condominiali a Torino assicura tranquillità ed elevati standard di sicurezza. Il team dell’azienda si occupa di stilare piani personalizzati per la pulizia dei diversi ambienti, utilizzando via via le tecniche più avanzate e attrezzature migliori per raggiungere risultati elevati. Diversamente da molte altre imprese, Attiva opera solo attraverso personale specializzato regolarmente assunto. A seguito dell’intervento nelle zone comuni e nei passaggi Attiva stila una tabella indicando data e ora delle pulizie così che i condomini possano sempre essere informati e consapevoli del lavoro svolto. Qualità ed assenza turn over: l’esperienza di Attiva s.r.l.

Per garantire la massima qualità delle pulizie condominiali a Torino, Attiva prepara un collaboratore ed una squadra afffinchè seguano le pulizie svolte in ogni singolo condominio, evitando i cambi di personale. Questa caratteristica assicura elevati standard id pulizia, inoltre gli operai conoscono già tutte le richieste del personale e sanno come esaudirle al meglio. Attiva s.r.l. assicura inoltre un controllo di qualità trimestrale, durante il quale il controller rileva eventuali problemi ed indica miglioramenti che possono essere effettuati durante il servizio di pulizia. I servizi di Attiva s.r.l.