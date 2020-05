Le migliori mete per una vacanza 2020

Siete alla ricerca di un posto da favola dove trascorrere momenti di relax o di divertimenti indimenticabili?

Ora vi faremo una piccola guida con le bellezze d’Italia e non solo.

I luoghi in Italia da non perdere per bellezza e relax sono:

Isola Capo Rizzuto, Calabria: Il comune calabrese di appena ventimila abitanti ha una caratteristica, una bellezza mix fra antica Grecia, araba e romanica, infatti il comune di Isola Capurizzuto e tutti i comuni calabresi e non solo hanno avuto influenze greco-romaniche. La cultura e la bellezza di questo luoghi fa ritornare indietro nel tempo come se si facesse un balzo nell’antica Grecia ellenica, durante il periodo di massima bellezza e di massima scoperta della filosofia. Infatti se si vanno a cercare i cenni storici, questo comune è stato fra i più colonizzati, non solo al livello di cultura ma anche al livello culinario. Nella cucina calabrese ci sono molte pietanze con sapori e nomi simili nella forma dialettale alla cultura greca e araba.

Positano e la Costiera Amalfitana: Qui in questa zona troverete cultura, cucina e mare fantastici. Nulla da dire di più storia, cultura e pietanze uniche le potete trovare solo nelle zone del sud Italia.

Termoli, Molise: La prima cosa da visitare oltre il bellissimo mare a pochi chilometri di distanza è la torre storica. Che attira sempre una marea di turisti. Questo centro storico è particolare, e come tutte le città Romane ha il suo fascino e la sua storia inestimabile;