Magliette divertenti per celebrare l’addio al celibato

Se sei capitato qui è perché devi organizzare un’evento per un tuo amico, il fatidico addio al celibato, quindi sei qui per cercare qualcosa che possa immortalare l’evento, e soprattutto dopo la festa rimanga come ricordo per tutti i partecipanti.

Niente paura sei capitato nel posto giusto infatti ti stupiremo con una proposta veramente fashion, cosa? Sei curioso di sapere? Bene, procediamo con ordine.

Qualcosa d’innovativo

L’addio al celibato è una di quelle feste che per il fortunato rimarranno impresse per sempre, infatti lo possiamo dire per certo che dopo il matrimonio e la festa dei diciotto anni subito dopo c’è l’addio al celibato, ma come renderlo indimenticabile anche per gli invitati? Ad ogni domanda ce sempre una risposta è questa ti rimarrà a bocca aperta, hai mai sentito parlare di magliette divertenti per addio al celibato? Ebbene si hai capito bene un’idea innovativa che anche a distanza di anni ti catapulterà indietro negli anni. Una vera e propria festa unica con tutti gli invitati in possesso di magliette divertenti che creano un vero e proprio sfondo in foto e video.

Detto ciò adesso ti starai chiedendo come prepararle? Niente paura scopriamolo insieme. Sei pronto, bene partiamo.

Magliette divertenti per addio al celibato

Le richieste per le magliette divertenti per quanto riguarda questo tipo di eventi sono cresciute di anno in anno, quindi avere una t-shirt personalizzata non fa altro che arricchire la vostra festa, oltre a renderla incredibilmente a tema, ti starai chiedendo dove trovarle? Scopriamolo.

Ovviamente un consiglio che posso darti è quello di consultare un professionista del settore, in quanto di sicuro ti saprà dare qualche consiglio sia a voce che illustrativo, oppure puoi trovare online dei siti specializzati dove puoi scegliere il tipo di maglietta dove mettere la frase o il logo che hai scelto e stare tranquillo a casa ad aspettare il pacco che arriva. Una vera comodità non credi.

Scoperto il modo per procurarsi le magliette divertenti per addio al celibato, adesso sorge un altro dubbio, cosa scrivere sopra le magliette? Meglio mettere solo un disegno?

Iniziamo col dire che essendo una festa, e soprattutto un addio al celibato sembra giusto avere quel senso non troppo invadente di goliardia, cosi per ridere e scherzare, in più potrete personalizzarle a seconda del grado di parentela come per esempio il fratello dello sposo, o come grado di amicizia il migliore amico.

La cosa più importante è di sicuro quella di essere originali e mai banali colpire il futuro sposo nel suo punto debole anche perché tu sei il suo amico chi potrebbe conoscerlo meglio, essere cattivi ma no troppo, sfruttare le magliette per rendere la serata un po’ più piccante, magari se state in un locale affollato la maglia potrebbe fungere da esca per adescare nuove persone e coinvolgerle nella party.

Un gadget per tutti

Concludiamo dicendo che questo tipo di regalo di sicuro non passerà inosservato per lo sposo, ma di sicuro verrà apprezzato anche da tutti i presenti e con una frase o un logo ben fatto di sicuro sarà un colpo perfetto, soprattutto perché tutti avranno un ricordo della festa, e pure a distanza di anni ritrovandola in un cassetto avranno sempre un ricordo magnifico.

un’ultimo consiglio che posso darti, al futuro sposo cerca di creare una maglia con lo stesso tema degli altri ma con un logo più grande e vistoso, perché è pur sempre il festeggiato e dovrà pure distinguersi in una foto, non credi. Che dire… auguri e figli maschi.