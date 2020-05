Consulenza dedicata per i tuoi testi? Ecco quale servizio scegliere!

Cosa significa davvero scrivere dei testi destinati al web?

Qualcuno sostiene che saper scrivere sia un dono innato.

Altri pensano che il proprio modo di comunicare rifletta direttamente il flusso mentale attraverso carta e penna, e che da una mente chiara derivino sempre testi chiari.

Quel che è certo, senza ombra di dubbio o ambiguità, è che noi comuni mortali abbiamo bisogno di anni di pratica per imparare a gestire un testo nella sua interezza e per assumere un registro ed una stile espositivo che sia fluido, coinvolgente, ed in generale godibile per un generico lettore.

Ecco. Imparare a redigere un testo correttamente formulato da destinarsi al web può rivelarsi persino più complicato.

Studi statistici hanno dimostrato che, per quanto riguarda le pagine web, gli utenti leggano in media appena il 20% del contenuto testuale rilevante, limitandosi alle parti maggiormente in evidenza, particolarmente ben formattate o, in linea di massima, sostanzialmente più attraenti.

Inoltre, è inutile parlare di Web Writing senza discutere prima di indicizzazione SEO.

Trattasi dell’ottimizzazione dei testi di un sito secondo specifici criteri che abbiano lo scopo di favorire un buon posizionamento nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca.

Tali criteri, purtroppo o per fortuna, mutano continuamente, in particolare per quanto riguarda il motore di ricerca di Google, ed è dunque necessario un costante aggiornamento delle proprie conoscenze dei propri testi per riuscire a mantenere dei risultati soddisfacenti costanti nel tempo.

Figure professionali nel mondo del Web Marketing.

Complessivamente, dunque, il processo di redazione di un testo che rispetti ogni linea guida può essere molto complesso, e non tutti hanno il tempo o le competenze per curare adeguatamente ognuno di questi aspetti.È per questo che sono nate negli ultimi decenni alcune figure professionali, con profonde conoscenze di Web Marketing, disponibili al supporto nella realizzazione di ogni testo di cui si abbia bisogno.

Sono diverse le società che mettono in contatto privati o aziende con professionisti in questo ambito, data la necessità universalmente condivisa di curare i propri siti web, in un mondo digitale nel quale spiccare al di sopra della concorrenza in una comune pagina di ricerca è ciò che può fare la differenza tra un grande successo ed un tragico fallimento.

Consulenze SEO per testi web: Alcuni consigli.

Ecco dunque alcune delle migliori opzioni disponibili sul mercato per ottenere una consulenza dedicata per i testi del tuo sito: