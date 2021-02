Come trovare idee regalo senza impazzire, consigli utili e pratici

Stai impazzendo per trovare delle idee regalo? Alt, fermati. Respira profondamente e inizia a mantenere la calma. Sì, perché nonostante si dica in giro che fare regali è un piacere, spesso può essere fonte di stress.

Ma, seguendo alcuni consigli utili, riuscirai a non perdere troppo tempo e riuscire anche a fare bella figura.

Abbiamo diviso i consigli in due aree: ‘offline’ e online. Partiamo dal primo.

Alcuni consigli ‘offline’

Il primo consiglio che ci sentiamo di darti è quello di affidarti ad amici e parenti. Non i tuoi ovviamente, ma a quelli della persona a cui devi fare il regalo. Persone che la conoscono molto bene e che, quindi, sapranno consigliarti al meglio.

Anche semplicemente per dirti che le serve qualcosa, di cui tu non sai assolutamente nulla. O, comunque, per vincere qualsiasi indecisione. Ovviamente, però, dovrai strappare la promessa di non dire niente alla persona ‘ricevente’. Altrimenti, che sorpresa è?

Un altro consiglio è quello di rivolgersi a un elemento che, purtroppo, con il tempo siamo perdendo: la fantasia. Se la lasci libera di volare, avrai la possibilità di trovare delle idee davvero niente male. E, soprattutto, di essere anche originale.

Infatti, se vuoi davvero fare un regalo che possa piacere e anche personalizzato (nel senso non adatto a tutti), devi necessariamente fare in modo di non scendere nelle solite banalità ma, anzi, di fare uno step ‘oltre’.

E questo step puoi farlo solo se sei in grado di aguzzare l’ingegno. Ti assicuriamo che basta davvero poco. Devi soltanto mettere da parte tutti i paletti che hai. E lasciare in un angolo la razionalità.

Un altro suggerimento è quello di non ridursi all’ultimo minuto. Devi, quindi, fare l’opposto di quello che dice un vecchio detto: “La gatta per far presto fece i figli ciechi”. Il senso puoi facilmente intuirlo. Se ti fai prendere dalla fretta – perché, magari, solo qualche giorno prima pensavi di avere più tempo a disposizione -, rischi di essere scontato e, soprattutto, di non valutare davvero tutte le ipotesi di regalo.

In quei momenti scatta il meccanismo mentale che privilegia semplicemente il fatto che non puoi fare brutta figura presentandoti a mani vuote. Ma, ciò, ti mette fortemente a rischio di brutte figure. Anche dimenticando ciò che hai regalato lo scorso anno, per intenderci.

E, si sa, non c’è una seconda occasione per fare una buona prima impressione. Quindi, prenditi il tempo necessario per fare bella figura e pensare davvero a cosa regalare.

Affidarsi al web

Internet pullula di idee. Ci sono numerosi siti e blog che, in tal senso, possono aiutarti. Con anche siti specializzati che si occupano proprio di regali.

Puoi trovare le migliori idee regalo su regalitop.it, un portale dedicato alla ricerca di regali per ogni occasione e per ogni persona, ragazzo o ragazza, nerd, sportivo o appassionato di lettura. In questa guida, invece, vedremo i consigli più importanti per poter scegliere il regalo giusto in base alle tue necessità.

Proprio partendo dalle necessità che su internet puoi fare un regalo particolare. Facciamo qualche esempio. Hai un budget di 50€? Benissimo. Scrivi sui motori di ricerca cosa regalare a una persona con 50€. Ti ritroverai una sfilza di risultati che dovrai semplicemente andare a consultare.

Oppure, stai pensando a un qualcosa di particolare seguendo i gusti della persona? Anche qui, un esempio spiega meglio. Mettiamo che la persona sia una sportiva. E, quindi, vuoi regalarle qualcosa inerente a questa passione. Ecco, fai semplicemente una ricerca e troverai davvero di tutto.

Ma i motori di ricerca non sono l’unico aiuto che puoi avere. Ci sono anche i social network, ad esempio. Puoi andare in qualche gruppo specifico e chiedere qualche consiglio.

Ovviamente, qui dovrai fare la massima attenzione considerando che non deve esserci in questi gruppi né la persona a cui devi fare il regalo né qualche suo amico. Per almeno due motivi.

Il primo è che non sai come la prenderà se tu chiedi consigli ad altre persone. La seconda è che si rovinerà il classico effetto sorpresa. Non è certamente bello che una persona possa sapere in anticipo il regalo. A meno che non lo richieda espressamente e sia un qualcosa che si aspetta.

Se, però, vuoi comunque essere libero di postare qualcosa nei vari gruppi, puoi optare per i vari forum presenti online, che hanno delle apposite sezioni dedicate. Qui, infatti, puoi tranquillamente accedere con un nickname per non farti riconoscere e, se proprio vuoi essere sicuro di nono essere scoperto, puoi anche non inserire la data del compleanno.

Insomma, le vie online sono davvero infinite e, anzi, possono portare allo sviluppo di idee davvero molto interessanti. Certo, c’è da perdere un po’ di tempo. Ma, come abbiamo già detto, muoversi con qualche giorno di anticipo può fare davvero la differenza.