A Cosa Servono i Cerotti Colorati degli Sportivi

Sarà capitato anche a voi almeno una volta, di vedere in palestra o in TV, soprattutto nei programmi sportivi, qualcuno indossare dei cerotti colorati, simili a bende, in diversi parti del corpo.

In Italia è stato visto per la prima volta indossato dal calciatore Mario Balotelli, dopo essersi sfilato la maglietta durante il suo secondo gol, nella semifinale degli Europei del 2021.

Il suo nome reale è Kinesio Taping e prende il nome dal chiropratico giapponese Dott. Kenzo Kase che circa 35 anni fa diede vita a questa nuova metodica.

Cosa Sono?

Si tratta di cerotti elastici in cotone che non rilasciano alcun medicinale e sono prodotti in lattice proprio per prevenire qualsiasi forma di allergie ed irritazioni della pelle nei soggetti che la indossano.

Come abbiamo già detto sono molto simili a delle fasce ed hanno il compito di proteggere il movimento e di favorire il riassorbimento di piccoli edemi o infiammazioni. Hanno inoltre la funzione di supportare le articolazioni come ad esempio il ginocchio, la caviglia, il polso e la spalla durante il movimento.

Questi cerotti seguono la lunghezza del muscolo e se applicati in maniera corretta permettono a chi li indossa di muoversi più liberamente, con meno rischi di infortuni alleviando cosi eventuali dolori muscolari o contratture.

Come Funzionano

La loro funzione è quella di attivare i sistemi neurologici e si basa sul concetto che i muscoli, oltre ad occuparsi del regolare movimento del corpo, svolgono anche una funzione di controllo sui fluidi venosi e linfatici, in poche parole massaggiano i muscoli costantemente grazie alla loro elasticità e favoriscono la corretta circolazione del sangue e dell’ossigeno dei tessuti.

In caso di contratture, questi cerotti riducono il dolore e ripristinano in maniera più rapida la funziona motoria del soggetto. I Kinesio Taping si occupano inoltre di proteggere tendini e legamenti poiché correggono l’allineamento delle articolazioni, garantendo una maggiore stabilità su tutta la meccanica articolare.

Come si Applicano

Questi cerotti colorati, così affascinanti da vedere applicati sul corpo ed altrettanto funzionali possono essere utilizzati da bambini, adulti, anziani e donne in gravidanza ma sconsigliamo l’applicazione utilizzando il metodo del “fai da te”.

Devono necessariamente essere applicati da personale esperto per avere il massimo della prestazione e perché solo loro saranno in grado di applicarle con la giusta tensione elastica.

Possono restare sul corpo per un massimo di 24 ore e non hanno alcun effetto collaterale su chi le applica ma è stato rilevato che un uso prolungato di questi cerotti può provocare irritazione della cute.

Dove si Acquistano e Quanto Costano?

È possibile acquistare i Kinesio Taping presso una qualsiasi farmacia, parafarmacia, struttura sportiva ed ambulatorio medico che si occupi di fisioterapia e riabilitazione. Sono disponibili anche online (vedi per esempio il sito Medvet dove sono disponibili nella categoria monouso e medicazione, infatti ricordiamo che anche i cerotti sportivi rientrano nella categoria dei prodotti monouso e cioè tra quelle categorie di prodotti che possono essere utilizzati solo una volta e devono poi necessariamente essere “gettati”) in tantissimi colori e misure in base al punto in cui si desidera applicarle e sono acquistabili anche direttamente online.

Il loro prezzo, abbastanza basso, solitamente il costo di questi prodotti si aggira tra i 9 ed i 30 euro, in base al numero di pezzi contenuti all’interno della confezione.