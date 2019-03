Aumenta la tua conoscenza del giardinaggio: ecco alcuni ottimi consigli

Piantare e prendersi cura di un giardino è uno degli hobby più piacevoli che una persona possa fare. Giardinaggio nuovi arrivati di solito hanno bisogno di un sacco di aiuto per iniziare e anche giardinieri stagionati bisogno di qualche aiuto di volta in volta. Scopri i consigli in questo articolo per informazioni utili sul giardinaggio che è possibile utilizzare oggi.

Usa l’alimentazione fogliare per aiutare le piante scioccati o in difficoltà a recuperare.

Le piante possono consumare nutrienti attraverso le loro foglie più velocemente che attraverso le loro radici. Se hanno difficoltà a ottenere nutrienti attraverso le loro radici, spruzzare le foglie con cibo liquido. Fare attenzione a non sovralimentarli in questo modo. Potrebbero aver bisogno di nutrirsi solo due volte al mese.

Assicurati di scegliere i semi giusti per la tua posizione. Alcune colture crescono meglio in certe località.

I pacchetti di semi di solito hanno informazioni sulle zone USDA. Le informazioni relative alle zone di hardiness dell’impianto USDA sono disponibili anche online. Un buon esempio di questo è la coltivazione di arance in climi più caldi e mele in climi più freddi.

Sei pronto a piantare un giardino? Scambia i semi con altre persone che conosci o Unisciti a uno scambio di sementi con altri online. Non è raro aver bisogno solo di un piccolo numero di semi da ciascuno dei vostri pacchetti di semi per ogni stagione di crescita. Il trading ti aiuterà ottenere una maggiore varietà di semi non trovati nei tuoi negozi. Sarà anche risparmiare di spendere ancora più soldi solo per ottenere una maggiore varietà di semi!

Non uccidere i ragni nel vostro giardino. I ragni predano altri insetti e possono tenere sotto controllo i bug indesiderati. Sono una fonte naturale di controllo per i parassiti del giardino comuni. Quando vedete un ragno, dovreste lasciarlo in pace per fare il suo lavoro. Questo ridurrà il vostro bisogno di insetticidi nel vostro giardino.

Trasforma un angolo tranquillo del tuo giardino in un pergolato romantico. Utilizzando un negozio comprato Arbor o semplicemente costruirne uno da pochi pali rustici, è possibile creare. Utilizzare una selezione di vecchi, fiori pesantemente profumati per creare un’atmosfera intima. Honeysuckle, rose rampicanti, gelsomino e piselli dolci sono l’ideale. Con l’aggiunta di posti a sedere, è possibile sedersi e godersi il profumo in una serata estiva.

Se non riesci a ottenere pacciamatura per il tuo terreno, USA giornali bagnati. I giornali umidi intorno alla base delle vostre piante aiuteranno a trattenere l’umidità nel terreno e a proteggere i sistemi di radici delle vostre piante dal calore e dalla luce solare. Il giornale è biodegradabile, quindi finirà per degradare e aggiungere più nutrienti al tuo terreno.

L’autunno è un grande periodo dell’anno per piantare un orto autunnale. Le temperature miti dell’autunno sono fantastiche per coltivare verdure in rapida crescita e fresche come spinaci, ravanelli e lattuga. Coltivare un giardino autunnale richiede una certa pianificazione poiché è necessario raccogliere il raccolto dell’insalata prima del primo gelo. Guardando il pacchetto seme, troverete quanto tempo ci vuole per la vostra pianta di essere abbastanza maturo da raccogliere. Dal momento che le piante crescono più lentamente nei giorni abbreviati di caduta, aggiungere due settimane al tempo elencato sul pacchetto seme. Se il numero totale di giorni è 45, assicurati di piantare il raccolto autunnale almeno per molti giorni prima del momento in cui il primo giorno di gelo si verifica tipicamente nelle tue impostazioni locali.

Il modo più semplice per asciugare le erbe è di mettere il giornale attraverso il sedile posteriore della vostra auto e organizzare le erbe in un unico strato sopra di esso. Le erbe si asciugherà rapidamente nella stagione calda, la vostra auto avrà un odore straordinariamente fresco, e la pulizia è un gioco da ragazzi.

Usa scala, colore e texture nel tuo giardino per migliorare l’interesse. Utilizzare piante di diverse altezze, mettendo quelli piccoli davanti e quelli alti nella parte posteriore. Aggiungere alcune piante che hanno profonde foglie di Maroon, che sembra grande accanto al verde. Pianta un albero o arbusto che cambia in arance e oro in autunno, e mescolare piante piccole foglie con piante più grandi o appuntite, come l’Agave.

Acqua in modo efficiente per promuovere la crescita delle piante e ridurre la bolletta dell’acqua. L’irrigazione di notte o la mattina presto è il momento più efficiente per l’acqua. Il calore e il sole fanno evaporare l’acqua prima che si insinua. L’irrigazione più vicina al suolo ridurrà anche l’evaporazione permettendo alle vostre piante di ricevere la massima quantità di acqua.

Lavorare in giardino è un’attività molto piacevole per la maggior parte delle persone. Molti giardinieri, siano essi nuovi o esperti, hanno bisogno di aiuto e consigli per ottenere il meglio dal loro giardino. Seguendo i consigli in questo articolo può aiutare chiunque a migliorare il loro giardino e aumentare la loro soddisfazione di lavorare in giardino.