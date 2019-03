La sicurezza sul lavoro è una realtà fondamentale sia per tutelare l’integrità dei lavoratori che per permettere di svolgere l’attività da parte di un’azienda in modo idoneo e nel migliore dei modi. I corsi di sicurezza nella zona Torino sono finalizzati al fine di adeguarsi alle norme di legge previste per a la sicurezza dei cantieri e formare personale qualificato che permetta di eseguire i controlli necessari al fine di tutelare le attività svolte. Partecipare a un corso di sicurezza è qualcosa di molto importante. Tra le aziende che forniscono tale realtà nella zona di Torino vi è la Tini snc.

La Tini snc: L’azienda

La Tini snc è una società che si è specializzata nella sicurezza dei luoghi di lavoro nella zona di Torino. I tre pilastri della società sono la progettazione, la formazione e la sicurezza. Ogni attività è quindi finalizzata a rendere un cantiere o un posto di lavoro un’ambiente sicuro. Attraverso la progettazione la Tini snc offre la possibilità di fornire direttamente a un’azienda il progetto architettonico per un cantiere, completo in ogni suo aspetto. La Tini snc è un ente accreditato dalla regione Piemonte alla formazione. Attraverso di essa sarà possibile quindi conseguire attestati professionali sia per le figure necessarie all’interno di un cantiere, sia per l’acquisizione di specifici brevetti tecnici per l’utilizzo di particolari attrezzature.

La sicurezza sul lavoro a Torino

La sicurezza sui cantieri è un altro degli aspetti su cui si basa l’attività della Tini snc. Grazie a questo settore sarà possibile venire incontro a qualunque tipologia di esigenza che viene richiesta da parte di un’azienda o dei singoli individui nella zona di Torino. La sicurezza è affrontata in modo completo. Non solo quindi viene fornita alla ditta responsabile del cantiere una consulenza per quanto riguarda l’adeguamento delle normative di legge, ma anche una serie di corsi specifici. Dalla coordinazione della sicurezza dei cantieri al corso per il responsabile della sicurezza. Da quelli per l’utilizzo di piattaforme aeree, ai lavori in quota. Dai corsi per l’utilizzo di macchinari specifici, al primo soccorso. I corsi di sicurezza a Torino, sviluppati pressa la sede della Tini snc, raggruppano tutte le differenti realtà che permettono di poter svolgere un’attività lavorativa in piena sicurezza. I docenti utilizzati dalla Tini snc sono tutti professionisti del settore abilitai nelle loro specifiche competenze. Inoltre verrà rilasciato un attestato di partecipazione valido sul territorio nazionale.