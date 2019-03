Soccorso stradale Roma: il prezzo più basso

Ci sono situazioni che non possono essere previste, ma che con molta facilità possono essere comunque risolte se si fa affidamento sulle persone giuste. Un guasto improvviso al proprio veicolo o un incidente stradale sono ormai episodi che si manifestano con una frequenza sempre più alta. Appena l’evento è accaduto, qualsiasi persona necessita di un aiuto esterno per risolvere la situazione. A chi è possibile fare affidamento? Chi si deve chiamare? Esclusi casi in cui si possa essere in presenza di eventuali feriti, in tal caso esiste l’obbligo di chiamare il 112, è possibile contattare direttamente il soccorso stradale. A volte è possibile risolvere la situazione in completa autonomia oppure chiedendo aiuto a chi ci sta intorno ma, nella maggior parte dei casi, si può solo fare affidamento ad un soccorso stradale. Questo perché il carro attrezzi è un mezzo adibito per rimorchiare un altro veicolo e garantisce il trasloco fino all’officina più vicina in completa sicurezza, senza riportare alcun danno. Considerato il basso costo, trovare delle soluzioni alternative risulterebbe inutile e molto rischioso. Quindi, se avete un problema al vostro veicolo durante il viaggio, una delle migliori assistenze vi viene offerta dal soccorso stradale di Roma, mandando in vostro aiuto il loro carro attrezzi in tempi brevissimi.

Per questo motivo se ti trovi a percorrere le strade di Roma e ti capita un imprevisto che necessita di un soccorso, puoi metterti in contatto telefonicamente con un carro attrezzi, che ti garantirà un pronto intervento entro un’ora dalla chiamata. Grazie a questo servizio semplice, efficiente ed economico è possibile risolvere il problema con immediatezza, eliminando le ansie dovute alla situazione appena creata.

Quando è possibile chiamare il carro attrezzi?

Il servizio offerto è garantito ogni giorno dell’anno, comprese le festività, 24 ore su 24.

Quanto si deve restare fermi con la macchina non funzionante?

A differenza di altre ditte di assistenza stradale, come ad esempio Soccorso Stradale 06 oppure Auto Service Cavaliere, viene assicurato l’intervento entro 60 minuti dalla chiamata. La tempestività è la caratteristica principale su cui si basa il soccorso stradale romano.

Su quale raggio di azione si ha la copertura?

Con Soccorso Stradale Roma viene coperta tutta la zona di Roma, in particolare all’interno del Grande Raccordo Anulare.

Quanto costa il servizio?

Un’altra caratteristica fondamentale riguarda il tariffario. Le cifre rendono il servizio uno dei più economici sul mercato con tariffe che si aggirano sui 50€ per le auto e 70€ per i furgoni.

Con i semplici passi elencati in precedenza, uno spiacevole imprevisto che normalmente causa ansie, insicurezze e infinite perdite di tempo potrà essere risolto rapidamente e con estrema professionalità. Il motore che si ferma, una gomma bucata o un qualsiasi altro problema inaspettato impedirebbe ad una sfortunata persona di proseguire per la sua strada.