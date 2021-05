Alfabeto Inglese: lettere e pronuncia, scopri come impararle!

Stai iniziando a studiare l’alfabeto in inglese e vuoi qualche consiglio? In questo articolo parleremo proprio di questo! Per conoscere questa bellissima lingua bisogna proprio iniziare dall’alfabeto, il quale è la base per imparare bene qualsiasi idioma.

Alfabeto

La parola alfabeto deriva dal greco, dalle parole ALFA e BETA e delinea in modo ordinato tutti i segni e le lettere di una lingua, divenendo la base per impararla. Senza la presenza dell’alfabeto un linguaggio non avrebbe ovviamente senso di esistere.

Com’è composto?

Questo tipo di alfabeto è formato da 26 lettere, a differenza di quello italiano che ne ha 21. Come puoi vedere è composto da 5 lettere in più, che sono: J, K,W,X e Y.

La cosa importante da sapere è come si pronuncia l’alfabeto, poiché è fondamentale conoscere il suono delle lettere, che è diverso da come si scrive, quindi è l’opposto della lingua italiana.

In base alle occasioni, in inglese una lettera si può pronunciare in modo diverso. E’ importante lo spelling che è molto usato anche nel mondo degli adulti quando non si capisce una parola o quando non si riesce a scriverla a causa della pronuncia.

Lo spelling è l’atto di far capire agli altri la parola che si sta dicendo, ripetendo piano piano lettera per lettera, in ordine.

Tabella

Per conoscere bene questa tipologia di dioma basta aggiungere alle lettere conosciute in quello italiano, quelle nuove, in questo modo: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z.

La difficoltà sta proprio nella pronunciation, perché bisogna imparare a farlo nel modo giusto.

Per facilitarti nell’impresa, ecco una tabella con ogni modo corretto di pronunciare ciascuna lettera:

LETTERA PRONUNCIA

a ei

b bii

c sii

d dii

e ii

f ef

g jii

h eich

i ai

j jei

k kei

l el

m em

n en

o ëu

p pii

q kyuu

r aa

s es

t tii

u yuu

v vii

w dablju

x ex

y wai/uai

z zed

Trucchetti utili

Esistono dei suggerimenti per imparare questo alfabeto.

Le vocali possono risultare difficili da leggere per un italiano, soprattutto per la pronuncia; basti pensare che non è semplice neanche per i bambini che si approcciano per la prima volta nella loro lingua madre.

Crea una canzone o una filastrocca

Quelle che esistono già sul web magari potrebbero non essere particolarmente adatte, quindi puoi ideare personalmente una canzone personalizzata, che sia anche facile da imparare.

Puoi realizzare anche un tuo ritmo e lirica, al fine di memorizzarla più velocemente.

Crea associazioni e frasi

Questo suggerimento è ideale anche per imparare oggetti o elenchi di cose in generale; quindi dovrai creare una frase che contenga in sequenza le lettere dell’alfabeto.

Un esempio è quello di ideare una frase in cui ogni parola inizia con una lettera dell’alfabeto in modo sequenziale.

Associa le lettere alle parole

Può risultare difficile pronunciare le lettere, per questo potresti associarle a delle parole semplici. Degli esempi concreti sono:

Angel, Barbecue, Cat, Dinner, Elephant, Forget, Great, Hotel, Incapacity, Lemon, Mom, Never, Orange, Paper, Quality, e così via. Facendo in questo modo potrai associare facilmente le lettere alle parole e imparerai anche meglio la pronuncia corretta inglese.

Usa delle rime

Per ricordare ancora meglio le lettere dell’alfabeto puoi usare le rime. Per esempio: A, J e K tra loro fanno rima, B,C,D, E,G,P,T,V e Z finiscono con il suono ee. Puoi crearti quindi un gioco di parole che ti aiuteranno a ricordare bene l’alfabeto.

Per concludere

Se vuoi imparare bene l’idioma inglese a padroneggiarlo in poco tempo, dovresti avere un buon alfabetiere.

Devi subito iniziare con la corretta pronuncia e lo spelling. Lo sai che in Inghilterra si usa molto fare gare di spelling? Fallo anche tu, con te stesso o insieme ai tuoi amici! Quando si è in competizione si vuole fare di tutto per vincere, quindi noterai subito dei miglioramenti, giorno dopo giorno e senza neanche accorgertene!