• tende da sole per serre o per interni

Le tipologie di tende che fanno parte di questo incentivo, sono sia per uso interno ed esterno e in particolare:

L’obiettivo focale dell’ecobonus è infatti finalizzato a incentivare un considerevole risparmio d’energia domestico, entrando così a far parte del vasto ventaglio di agevolazioni previste per l’anno 2021.

Possono usufruire dell’ecobonus coloro che, in particolare è rivolta alle, come: proprietari di immobili, inquilini, condomini per operazioni in parti uguali e tutti i beneficiari dell’utilizzo di un immobile in comodato o usufrutto.Oltre alle persone fisiche, anche, rientrando così a farne parte anche le, titolari di aziende, professionisti che usano l’edificio per lo svolgimento della propria attività, enti pubblici o privati, istituti privati e associazioni tra professionisti.

Non è richiesto l’obbligo di sostituire gli infissi, basta soltanto richiedere il bonus per comprare delle nuove tende o sostituire quelle vecchie, senza dover toccare le porte finestre o finestre già installate.

Ecobonus tende da sole 2021: Come funzione la posa dell’installazione o sostituzione con detrazione fiscale



Per ottenere la detrazione del 50% sull’IRPEF e quindi secondo il modello del 730 della dichiarazione dei redditi, è necessario verificare se si è in possesso di tutti i requisiti richiesti, come descritto in precedenza.

Fanno parte delle spese permesse sia quelle per l’acquisto che per l’installazione delle tende che servono a riparare dalla troppa luce, riducendo i consumi di energia.

La procedura di pagamento richiesta è con bonifico postale o bancario, dal quale si deve evincere in modo chiaro il codice fiscale, la casuale di legge, data e numero di fattura ed è necessario che venga riportata l’apposita dicitura: Schermature solari ai sensi del D.lgs 311/2006 allegato M.

Una volta che i lavori saranno terminati è necessario inviare per via telematica la scheda in cui è descritto l’intervento direttamente dal sito web ENEA, entro e non oltre i 90 giorni successivi alla fine dei lavori.

Per un totale di 60.000 euro sono detraibili il 50% delle spese, con sistema di divisione delle quote in 10 rate annuali di uguale importo.

La prima quota relativa alla detrazione fiscale delle tende da sole è da dichiarare nell’anno d’imposta seguente.

Ovviamente, in situazioni del genere potersi affidare ad una ditta competente e specializzata è già un primo passo verso un risultato sicuro e di qualità.

Poiché grazie alla loro esperienza nel settore possono indirizzare il cliente verso una scelta della tenda che consente di ottenere la detrazione oltre ad assicurare la corretta presentazione di tutti i documenti necessari per poter procedere alla richiesta dell’ecobonus.