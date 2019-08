Il sistema Isofix per i seggiolini auto

Il sistema dei seggiolini auto Isofix può essere considerato un importante optional che non rientra nelle normative vigenti del codice della strada, ma fornisce di sicuro un vantaggio per la sicurezza del bambino. Si tratta di un sistema di aggancio standard e brevettato a livello internazionale che permette di montare il seggiolino al veicolo senza le classiche cinture della macchina. Sono garantiti sicurezza e protezione e anche il surplus della comodità e facilità di installazione.

Vi ricordiamo che tutte le automobili prodotte dal 2006 sono provviste di attracco per passeggini con dispositivo Isofix, alcuni veicoli lo proponevano di base anche dagli anni prima: parliamo delle automobili più avanzate e al passo coi tempi.

Questa tecnologia prevede due connettori alla base del seggiolino auto che si agganciano alla carrozzeria del veicolo: è presente anche un terzo aggancio che ancora saldamente il seggiolino all’automobile e previene che si giri durante le curve, proteggendo il piccolo da movimenti rotatori e urti dannosi.

Il dispositivo Isofix, agganciando il seggiolino auto direttamente alla macchina, crea un tutt’uno sicuro e confortevole ed una protezione maggiore rispetto alle normali cinture di sicurezza, prevenendo spostamenti pericolosi per la salute del piccolo. Il sistema Isofix, garantendo un attracco forte e deciso alla scocca del veicolo, assicura una maggiore aderenza alla strada e il bambino è accompagnato in tutti i movimenti del viaggio.

Sintetizzando, il miglior seggiolino auto deve avere queste caratteristiche:

deve essere adatto all’età e al peso del piccolo viaggiatore , secondo le norme del codice della strada;

deve consentire comfort e relax al piccolo, con speciali imbottiture, tessuto morbido, schienale e testiera regolabili. Deve anche modificarsi e assecondare la crescita del piccolo, in modo da diventare un importante investimento e un primo compagno di viaggio nella vita di vostro figlio;

deve essere di facili utilizzo e manutenzione per i genitori, aiutandoli e semplificando la vita: sono apprezzati i tessuti sfoderabili e lavabili, un facile sistema di aggancio per installare e staccare il seggiolino in maniera pratica e veloce;

è caldamente consigliato il dispositivo Isofix per una maggiore protezione del vostro piccolo: la sola installazione attraverso le cinture di sicurezza del veicolo è un sistema obsoleto e superato, e non garantisce la sicurezza al 100%.

L’aspetto estetico del seggiolino auto

Una volta elencati tutti i dettagli fondamentali che deve avere questa seduta, ci si può dedicare all’aspetto estetico che farà contento il piccolo viaggiatore.

Sul podio dei personaggi preferiti rimangono i personaggi dei cartoni Disney come Topolino e Minnie, Paperino e Paperina, Pluto, ma anche tutti quelli dei lungometraggi come La Sirenetta, Frozen, o dei film Pixar.

Per i maschietti sono gettonatissimi i seggiolini con le immagini delle vetture fiammanti di Disney Cars, mentre le femminucce amano le classiche principesse, come Cenerentola.

Altri personaggi amati dai più piccoli sono l’orsetto Winnie The Pooh e tutta la sua allegra compagnia di amici, oppure la gattina nipponica Hello Kitty e la maialina anglosassone Peppa Pig.

Ora che avete scelto il vostro seggiolino auto adatto, basterà solamente allacciare le cinture e partire! Ricordatevi di prediligere sempre le migliori sedute per i vostri figli e non farvi invogliare da offerte low – cost: la sicurezza deve essere al primo posto. Il viaggio sarà così leggero e senza pensieri e potrete godervi il piacere della guida e il panorama, con il vostro passeggero, tutta la famiglia e la vostra compagnia affiatata di amici.