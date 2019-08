Sherlock Holmes 3: anticipazioni

Dopo moltissime voci di corridoio è ormai certo che ci sarà il terzo capitolo di Sherlock Holmes che vede come protagonisti Robert Downey Junior e Jude Law nei panni Sherlock e il dottor Watson.

Ormai sono passati più di otto anni dal secondo capitolo di Sherlock Holmes dove il protagonista ci ha lasciato sacrificandosi per eliminare il suo acerrimo nemico James Moriarty.

Questo però non è proprio corretto in quanto nelle ultime scene del film si comprende come Sherlock effettivamente non sia scomparso, ponendo il punto interrogativo al racconto scritto dal suo collega.

Per scoprire se anche il temibile genio del male James Moriarty sia vivo morto è necessario attendere l’uscita nelle sale del terzo capitolo.

Anticipazioni:

Le anticipazioni sul terzo capitolo di Sherlock Holmes sono quasi in esistenti e le poche notizie conosciute sono molto vaghe. In una recente intervista Jude Law non si è sbilanciato, ha semplicemente affermato che i due protagonisti giocheranno sul fatto che non si siano visti per un lungo periodo.

Sembra che i due si ritroveranno, dopo anni trascorsi separati, a causa di un mistero ancora imprecisato.

Si suppone che il dottor Watson abbia trascorso questo periodo con sua moglie mentre Holmes ha probabilmente trascorso tale periodo alla ricerca di casi che potessero sfamare la sua voglia di risolvere rompicapi.

Sono ancora in precisate le zone dove saranno effettuate le riprese, secondo i rumors il film sarà ambientato in Marocco mentre altri ritengono che le riprese si svolgeranno a San Francisco.

Sembra che nel terzo capitolo verrà coinvolta anche la sorella di Sherlock Holmes, anch’essa dotata del dono dell’intuizione.

Il cast sembra essere confermato e non ci dovrebbero essere degli stravolgimenti, in dubbio sono gli attori che hanno interpretato James Moriarty e il fratello dell’investigatore più famoso del mondo. Robert Downey Junior ha dichiarato in un’intervista che si sta allenando molto nel riprodurre l’accento gallese, uno degli accenti più difficili al mondo.

Incentivi:

La Warner bros ha ricevuto un incentivo estremamente ampio per le riprese di Sherlock Holmes 3, la cifra stanziata è da capogiro, quasi da record. La Warner ha ricevuto sgravi pari a 21 milioni di dollari e questo solo grazie al film che vede come protagonista il personaggio di Sherlock Holmes. Più precisamente la Warner ne ha ricevuti altri grazie ad altri film (King Richard) e little shop of horrors.

Ormai è ufficiale Sherlock Holmes 3 sarà diretto da Dexter Fletcher, e che il film costerà all’incirca 107 milioni di dollari rappresentando un investimento molto significativo, quasi un record.

L’uscita del film è stata in un primo momento prevista per dicembre 2020 ma successivamente è slittata al 2021. La scelta è facilmente spiegabile in quanto nel 2020 è prevista l’uscita di diversi film di spicco come Avatar 2 , essendo uno degli investimenti più importanti si vuole evitare che Sherlock Holmes 3 possa essere messo in ombra da altri film.

Aldilà dei gusti Sherlock Holmes 3 sarà sicuramente un bel film, non per la trama, in quanto ancora non si sa nulla di essa, ma basta pensare al cast e ai soldi investiti per capire che tale film sarà un successo.