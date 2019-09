Acquisti all’ingrosso: i riferimenti sul web per abbigliamento e accessori

Il mondo degli acquisti, in particolare tramite il web, si sta sempre più consolidando nella ricerca di aziende che si occupano della vendita di determinati prodotti all’ingrosso, offrendo imponenti volumi di merce.

Uno dei settori più floridi in questo caso è quello dell’ingrosso abbigliamento donna online e degli accessori, in cui è possibile acquistare direttamente dal grossista di fiducia, risparmiando di gran lunga rispetto al classico acquisto al dettaglio.

Vediamo dunque i principali grossisti che dispongono di un sito web e che operano sul territorio italiano.

Acquisti all’ingrosso abbigliamento e accessori Nord Italia

Il Nord Italia, specialmente in alcune regioni storicamente modaiole e produttrici di capi di abbigliamento come la Lombardia e la Toscana, si afferma come il principale distributore di questi prodotti sul web.

Un grande riferimento per gli acquirenti è sicuramente dato da GK Moda, un’azienda con grande esperienza nell’esportazione di capi di abbigliamento e di accessori, con sede a Brescia.

I prodotti distribuiti da GK Moda riguardano vestiario completamente Made in Italy, che si adatta a tutti gli stili: dal casual all’elegante, dallo sportivo al classico e che si adegua alle varie tendenze in uso nel Paese; inoltre il sito dispone anche di una interessante sezione dove sono mostrati gli ultimi arrivi.

In Toscana, con sede a Prato, vi sono altre due aziende assolutamente degne di nota nella vendita all’ingrosso di abbigliamento e accessori.

La prima azienda si chiama B2B euroingro, è stata fondata nel 2007 e comprende al suo interno ben ottanta aziende che lavorano in parallelo per la vendita degli stessi prodotti. Il sito web è aggiornatissimo soprattutto su calzature e accessori e fornisce una eccellente assistenza per le spedizioni.

La seconda azienda, FashionPo, è invece specializzata per lo più nell’abbigliamento per donna, indirizzandosi anche nella realizzazione di abiti classici per occasioni formali.

Altre importanti aziende operanti nel Nord Italia sono Duda che presenta una formidabile collezione primavera-estate e Pedroni Distribuzione.

Acquisti all’ingrosso abbigliamento e accessori Centro Italia

I principali grossisti dell’Italia centrale si situano soprattutto a Roma.

Centro Deca è un assoluto punto di riferimento nel Lazio e dispone di un enorme magazzino che supera i 50000 metri quadrati di estensione; tramite il sito web è sempre possibile contare su capi di abbigliamento innovativi e alla moda.

Segnaliamo anche Commercity e Depositi Riuniti, molto attivi nella camiceria, nelle calzature e nella vendita di accessori alla moda.

Acquisti all’ingrosso abbigliamento e accessori Sud Italia

Il territorio napoletano è il più industrioso nel Sud Italia nella vendita all’ingrosso di abbigliamento.

Firmetrade è un’azienda con esperienza pluriventennale e conosciutissima in tutta Italia per la vendita di capi di abbigliamento griffati e di grande qualità, provenienti anche dall’estero.

Vesto Outlet è altrettanto degna di nota: è specializzata nella distribuzione di abbigliamento di marca, concentrandosi soprattutto nella vendita di piumini e giubbotti.

Segnaliamo inoltre Monaco Trade e Q2 Ingrosso.