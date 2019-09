Le serie TV più belle degli ultimi anni

Le serie TV negli ultimi anni si sono moltiplicate a dismisura. Brevi episodi che tengono milioni di spettatori attaccati allo schermo per mesi, in attesa del gran finale. Episodio conclusivo che spesso però non arriva, perché ci pensa la stagione successiva a catturarci ancora nella trappola del racconto.

Serie tv in ospedale: ‘Dr. House’

Esistono serie TV per tutti i generi e i gusti e scegliere le più belle non è un compito facile. Si può provare a stilare una breve lista di quelle più interessanti, spaziando fra i vari generi. Fitto il gruppo dei progetti a tema medico, come ‘Grey’s Anatomy’, ‘Scrubs’ o ‘Dr. House’. Proprio quest’ultimo aveva come protagonista l’antieroe per eccellenza: Gregory House.

Un medico dai modi piuttosto ruvidi, oltre che cinico ed eccentrico. Ma anche una figura preziosa per l’intelligenza acuta e fuori dal comune, in grado di guarire i pazienti più difficili. Attorno a lui ruotano le figure di colleghi e amici dell’ospedale, a cui non risparmia irritazioni e frecciatine.

Sherlock e Watson

Pochissime puntate per quattro serie in totale per il telefilm con protagonista Bendict Cumberbatch in ‘Sherlock’. Il dottor Watson al ritorno dalla guerra in Afghanistan si ritrova lo stravagante Holmes come coinquilino, un detective con molto talento. I due si ritroveranno a collaborare per la risoluzione dei casi più intricati dei delitti londinesi.

Vikings

Per gli appassionati di storia e battaglie epiche, la serie di ‘Vikings’ è stata un successo. Il guerriero vichingo Ragnar Lothbrok con il suo desiderio di esplorare e attraversare l’Oceano, si mette contro il capo locale, il conte Haraldson. Con l’aiuto dell’amico Floki però Ragnar sarà abile a costruire delle navi in grado di domare l’impetuoso Mare del Nord. Ma ancora non sa che la sua gente sarà coinvolta in uno spargimento di sangue in nome della gloria.

Lotte fra nobili famiglie

Tra le serie TV più interessanti degli ultimi anni non si può dimenticare ‘Il trono di spade’, con le otto stagioni tratte dai romanzi di George R. R. Martin. Sette nobili famiglie si danno battaglia per il predominio della mitologica terra di Westeros.

I conflitti e i complotti porteranno alla guerra, mentre a nord si sveglia un’antica minaccia.

I personaggi più inquietanti della letteratura

Ambientata nella Londra vittoriana, la serie ‘Penny Dreadful’, con la bravissima Eva Green. Alcuni fra i personaggi più terrificanti della letteratura, come il Dottor Frankenstein o Dorian Gray sono nascosti negli angoli più remoti della città. La loro strada si incrocia con quella dell’aristocratico Malcom Murray, uno degli esponenti dell’organizzazione che dà la caccia a queste creature.

Musica e liceali

Di tutt’altro genere, ma comunque di grande successo, la serie TV musicale ‘Glee’, andata avanti per sei stagioni. Un professore di spagnolo della McKinley High School decide che è arrivato il momento di riportare in vita il ‘Glee Club’.

L’iniziativa però non fa presa sugli studenti. Gli unici che aderiscono sono soprattutto le cheerleader e i giocatori di football.

Alla fine riesce a mettere su un gruppo di ragazzi di talento, che però vengono considerati degli sfigati dagli altri. A mettergli i bastoni fra le ruote c’è anche Sue Sylvester, la bionda allenatrice delle cheerleader.