La storia della clinica

La Clinica dentale Cristaldent è un ottima scelta per la cura dei denti; applica servizi di ottima qualità, grazie ad un personale e un team di medici eccezionale.La clinica nasce 12 anni fa a Torino, e da allora è considerata leader nel campo della cura dentale.

Inizialmente la clinica era poco spaziosa, e constava di soli due membri del team. Il Dottor Cannizzo è stato il fondatore dell’impresa, colui che ha reclutato i migliori medici, e dato il via ad un progetto professionale e sentito. La filosofia di lavoro della clinica è l’amore per se stessi; infatti possedere un bel sorriso, e dei denti curati è un buon biglietto da visita per qualsiasi rapporto interpersonale. All’interno della clinica, il principale scopo è quello di donare a propri clienti un servizio di alto livello, provvedendo a migliorare anche il lato estetico. Tutti i clienti sono trattati in modo impeccabile, ogni servizio è ideato su misura per rispondere alle più disparate esigenze, e in ogni momento i clienti saranno seguiti da specialisti che si prenderanno cura di loro e dei loro denti.

Servizi di implantologia

I servizi offerti dalla clinica sono numerosi; si potranno svolgere interventi estetici per migliorare la qualità del proprio sorriso, oppure interventi di implantologia. La clinica è specializzata in impiantologia, una tecnica che si è particolarmente sviluppata negli ultimi tempi; quest’ultima permette di ricostruire anche i denti, e le arcate dentali più danneggiate, donando nuovamente il sorriso ai pazienti. La clinica é dotata di una sala operatoria attrezzata esclusivamente per compiere questi delicati interventi, ed ogni paziente sarà curato e accudito in maniera impeccabile. Un simile intervento sarà realizzato in un solo giorno, dopodiché si potr tornare a sorridere e masticare.

Estetica

La clinica è famosa anche per gli interventi estetici che compie sui suoi pazienti. Le faccette dentali, sono un trattamento davvero in voga negli ultimi tempi; esse permettono di ottenere un sorriso perfetto e smagliate in sole due sedute.

Le faccette dentali sono dei gusci in ceramica che vengono applicati sui denti, dopo che sono stati limati; questo servizio consente di ottenere un sorriso bianco e naturale, davvero invidiabile.

Tutti gli interventi e i servizi offerti dalla clinica sono svolti nella massimano professionalità, da esperti nel settore odontoiatrico.

Tutto ciò che bisogna fare per ottenere un appuntamento, è mettersi in contatto con la clinica, chiamando il numero di riferimento o visitando il sito https://studiocristaldent.it/