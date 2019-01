Giochi online: i siti di scommesse legali AAMS

Il mondo delle scommesse virtuali è vasto e pullula di siti più o meno seri. Serietà che implica sicurezza dell’utente nonché legalità del sito stesso. Infatti il dettaglio del comportamento dell’utente registrato è un’atteggiamneto che fa gola a diversi truffaldini che usano la leggerezza, o la debolezza stessa, del gioco per procacciare vantaggi propri.

Parliamo di furti di denaro nonché furti di identità.

Due aspetti abbastanza gravi che hanno il potere di danneggiare un momento che dovrebbe essere invece vissuto con leggerezza e svago. Momento ludico che, naturalmente, va affrontato e vissuto con una buona dose di moderazione. Perché… sempre di capitale investito si tratta. E la certezza di vincere, ovviamente, non è garantita.

A questo proposito una garanzia inevitabile che richiede verifica preventiva ( prima di depositare una qualsiasi quantità di denaro nonché i propri dati sensibili sul sito online) è l’esistenza della licenza AAMS.

Sigla AAMS: garante di sicurezza.

Svariati sono gli italiani che in ogni momento rincorrono la dea bendata sulle piattaforme web. Tendenza quella del Web che ha avvantaggiato molti casinò e giochi di scommessa diversi ad offrire la comodità diretta di piazzare qualche puntata dalla poltrona di casa.

Nel più completo agio sotto ogni punto di vista. Accentuando in questo modo il comportamento dell’utente che, senza fretta, si dedica alla logica strategica di vincita.

Naturalmente è facile pensare che questo comportamento da il via, nonché la matrice, dell’intero mercato delle scommesse on line.

L’orientamento non è per nulla semplice, da parte dell’utente, in un labirinto di proposte di siti di scommesse dalla portata così ampia. La semplice pubblicità alla tv confonde.

Anche se ci si indirizza direttamente ai siti più famosi e sicuri è buona abitudine per il giocatore (abitudine raccomandata sia a quello casuale che abituale) avere coscienza di quali sono i siti maggiormente di fiducia e come effettuare la verifica.

Verifica che si attua attraverso il controllo della licenza AAMS. Accento che valorizza la discrezione e salvaguardia dei dati personali nonché codici bancari e di carte di credito.

Cosa significa AAMS?

Per chi non conosce cosa è l’ AAMS, oppure il significato che ha, è sufficiente evidenziare l’acronimo: AAMS, difatti, è l’abbreviazione di “Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato” (seppur il nome attualmente in uso è “Agenzia Doganale Monopoli”. Giusto per chiarire, per non avere altre confusioni. Per esempio, la piattaforma on line NetBet.it, sulla parte destra in alto riporta chiaramente la sigla ADM.)

L’AMMS è un organizzazione che consente principalmente la completa chiarezza fra la persona registrata sul sito online e ques’ultimo stesso. Nonché trasparenza fra stato e siti stessi.

Una trasparenza di informazioni a tre fattori coinvolti: lo stato, l’utente, e la piattaforma di scommessa.

Dunque, per una piattaforma, o qualsiasi altro ente di scommessa d’azzardo, disporre della fondamentale licenza AAMS consente agli stessi operatori del settore di svolgere l’attività di scommessa in maniera legale e regolamentata sul territorio nazionale.

Oltretutto la licenza è necessaria aggiornarla a cadenza periodica e le trattative di accertamento si diramano a più settori. Oltre sì sono frequenti e dalla percentuale di scrupolo molto alta.

Basta che l’operatore non abbia solo un requisito in ordine che perde la licenza. Perché vuol dire:

-assenza di legalità

-assenza di parametri idonei

Le procedure di controllo sono infatti molto rigorose e severe. Abbracciano non solo il gioco in modalità on-line. Altre sì gli atteggiamenti in modalità off-line.

Accertano l’assicurazione della salvaguardia del regolamento fra operatore e utente. Nonché la precisa elargizione dell’eventuale somma vinta.

Controlla anche la promozione del gioco responsabile e ostacolare e contrastare situazioni spiacevoli che tale tendenza di gioco consegue. Parliamo non solo della grave dipendenza patologica ma anche di atteggiamenti illegali dannosi per l’utente.

L’importanza di giocare su piattaforma registrata AAMS.

Garanzia di legalità a doppio binario fra persona esterna e bookmaker. Garanzia di trattamento discreto di informazioni sensibili.Garanzia di sicurezza delle transazioni di denaro sia puntate che vinte.

Sono tre aspetti da maneggiare con tutta l’attenzione possibile sotto il regolamento AAMS.

Motivazione per le quali si consiglia di non fidarsi dei siti che non palesano tale licenza. Il rischio sarebbe quello di sciupare la somma economica nonché perdere dati sensibili.

Dedicare attenzione a un sito esente da AAMS significa prendersi in carico totale qualsiasi conseguenza che deriva da un atteggiamento non controllato con intelligenza.

Infatti L’AAMS controlla che non vi sia atteggiamento di abuso fra gli utenti stessi.

Individuare bookmaker legali

Il controllo da parte dell’utente per sapere se il sito è regolamentato AAMS ( oppure ADM, che è la stessa cosa) non è difficoltoso. E’ sufficiente controllare o a inizio pagina o fondo pagina oltre che l’acronimo presente anche un semicerchio con i colori italiani.

Il suggerimento ulteriore è di visitare la pagina dell’Agenzia Dogane e Monopoli. Qui, si può vedere chiaramente il logo appena descritto.

Altro dettaglio da controllare è che sia indicato il numero concessionario della licenza. Nonché area dedicata all’invito di assumere un atteggiamento di gioco responsabile

Se invece non si riesce a individuare il logo?

Può succedere che per diverse eventualità il logo descritto non è indicato se non assente sulla piattaforma di scommessa.

Non è il caso di trarre la conclusione che sia illegale oppure escluso dalla lista delle licenze.

Trovandosi davanti a questa eventualità basta semplicemente accertarsi andando a visionare velocemente la pagina ufficiale dell’agenzia doganale e del monopolio di stato.

E’ un atteggiamento che indica responsabilità da parte dell’utente è che lo salvaguarda da certe conseguenze spiacevoli. Nonché preservare se stesso sotto ogni punto di vista. A questo punto, scorrere rapidamente l’elenco fino a trovare il logo o nome della piattaforma on line sul quale si intende giocare.

Se dopo questo rapido accertamento, obbligatorio da parte della persona che ha intenzione di dedicarsi al gioco della scommessa, non c’è riscontro della presenza del sito prescelto è saggio abbandonarlo.

Sono, naturalmente, casi sporadici per via dei controlli serrati.