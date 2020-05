Mantenersi in forma è il desiderio comune di donne e uomini che spesso, per motivi di lavoro oppure per proprie esigenze personali, non possono andare in palestra. Questo è il motivo per cui sono sempre di più coloro che si allenano in casa seguendo dei tutorial presi dalla rete. Umberto Miletto è il personal trainer più adatto per questo scopo, con un canale Youtube con oltre 80.000 visualizzazioni, entra ogni giorno nella casa di migliaia di persone aiutandole nel loro allenamento. Umberto Miletto da oltre quindici anni è inserito nel settore del personal trainer, e insegna a tutti coloro che amano il fitness la passione per la professione e tutti i segreti per eccellere in questa materia. Il lavoro di Umberto non si limita alle video lezioni su Youtube ma nella sua carriera ha pubblicato libri e guide nella speranza di facilitare il lavoro di tutti quei personal trainer che desiderano fare della loro passione un vero e proprio lavoro. Chi desidera modificare il proprio stile di vita può rivolgersi ad Umberto ed iniziare un percorso rivoluzionario.

I corsi on-line Umberto Miletto

I trainer che desiderano iniziare il proprio percorso professionale nel mondo del fitness possono contattare Umberto Miletto nel proprio studio per una consulenza personalizzata oppure telefonicamente prenotandosi via e-mail. L’amore per la salute e la forma fisica è comune a tutti ma è indispensabile comprendere non solo gli aspetti motivazionali ma anche quelli più pratici per riuscire ad eccellere come personal trainer. Il coaching on-line è sicuramente l’attività che al momento offre maggiore soddisfazione, un gruppo di personal trainer con molta esperienza alle spalle guida tutti coloro che vogliono riprendere in mano la propria vita per allenarsi e potenziare il proprio corpo con gli esercizi giusti. Questi corsi sono consigliati a tutti coloro che hanno una conoscenza anche minima dei vari esercizi a corpo libero ma vogliono seguire un programma organico e funzionale per rimettersi in forma.

I servizi personalizzati di Umberto Miletto

La caratteristica che consente di distinguere il coaching di Umberto Miletto da tutti gli altri presenti on-line è la personalizzazione dell’offerto formativa. Chiunque può eseguire degli esercizi in casa ma per ottenere risultati in tempi brevi un buon personal trainer deve individuare le caratteristiche di ogni suo cliente e rafforzare i suoi punti deboli avendo un occhio particolare per le esigenze di ognuno, questo è quello che Umberto Miletto insegna ai futuri trainer. Perché un allenamento dia i primi risultati questo deve essere tarato sul cliente e accompagnato da una dieta appositamente creata per garantire il giusto apporto di energie per seguire gli allenamenti. La dieta viene studiata da un nutrizionista esperto che conosce bene il proprio lavoro e sa consigliare al meglio ogni genere di cliente che si presenta. L’on-line coaching non è asettico come potrebbe sembrare a prima vista ma mette in relazione il cliente con il suo trainer che ha l’obbligo di seguirlo in ogni suo passo.

Umberto Miletto personal trainer