Fabbro Roma: quando viene richiesto un pronto intervento

Quando abbiamo a che fare con rotture di serramenti o danneggiamenti a porte o infissi ci dobbiamo sempre domandare se è il caso di considerare l’intervento come lavoro urgente o meno e quindi richiedere un pronto intervento fabbro.

Al fine di fare delle scelte poco oculate, di seguito, voglio elencarvi tutti quegli interventi che sicuramente necessitano di un pronto intervento fabbro e quindi l’impiego di professionisti qualificati che in tempi molto brevi possano raggiungere il vostro domicilio e riparare il danno con costi contenuti.

TIPOLOGIE LAVORI DA PRONTO INTERVENTO

Di seguito provo ad elencarvi una serie di situazioni in cui potreste, vostro malgrado, trovarvi da risolvere e che sicuramente, per la loro risoluzione, sarà necessario la richiesta di un pronto intervento fabbro.

Tali attività ricadono tutti in una situazione di emergenza e quindi devono essere risolti in tempi brevi. Il pronto intervento, ribadisco, si ha soprattutto se si è in orari notturni e/o giorni festivi.

Il portone di ingresso della vostra abitazione non riesce ad aprirsi in quanto vi è un blocco interno o un danneggiamento della serratura;



Danneggiamento e/o rottura del sistema di apertura delle porte blindate;



Parte della chiave della porta che rimane dentro il sistema di apertura;



Rottura dei meccanismi interni delle serrature di porte e finestre con la necessità di una loro sostituzione e/o riparazione;



Rottura delle aperture delle saracinesche di garage o locali;



Quando le serrande rimangono bloccate in fase di salita e/o discesa;



I lucchetti non riescono ad aprirsi a causa della rottura della componentistica interna;



Chiave spezzata all’interno dei lucchetti;



Le tapparelle degli infissi che non si alzano o si abbassano;



I cancelli per l’accesso degli autoveicoli con restano bloccati a metà percorso oppure che si scarrellano dalla guida;



I cancelletti per l’accesso pedonali bloccati.



Un pronto intervento fabbro può essere tranquillamente contattato anche quando ci si trova con porte, infissi, garage e cancelli manomessi a seguito di furti o manomissioni. In questo caso i professionisti non appena giunti sul posto provvederanno alla sostituzione delle serrature danneggiate.

RICHIESTA DEL PRONTO INTERVENTO FABBRO IN CASO DI NON EMERGENZA

Di solito le rotture ed i danneggiamenti a porte ed infissi si hanno perché non si svolge una regolare manutenzione degli stessi e quindi, ad un certo punto del loro uso, essi si rompono.

Per evitare quindi di incorrere in situazioni di emergenza (con costi di riparazione anche elevati) sarebbe opportuno richiedere un pronto intervento fabbro per i cosiddetti interventi di manutenzione ordinaria programmata.

In sostanza vi consiglio, di tanto in tanto, di programmare dei semplici interventi di ispezione e controllo su tutti i vostri serramenti. Un valido professionista è in grado di controllare e tutti i vostri serramenti (porte, porte blindate, infissi, garage, tapparelle, cancelli) con elevata professionalità e l’impiego di materiale di prima scelta.

Con un serio programma di manutenzione riuscirete ad allungare la durata dei vostri serramenti ed eviterete soprattutto situazioni spiacevoli. Anche in questo caso le società di servizi presenti on line potranno garantivi ottimi lavori a costi molto contenuti.

Infine vi voglio caldamente suggerire di richiedere un pronto intervento fabbro anche quando notate dei piccoli difetti nell’utilizzare i vostri serramenti.

In questi casi significa che la porta o il garage oppure il cancello non sta funzionando a dovere e che prima o poi lo stesso potrà rompersi e crearvi notevoli difficoltà. Di seguito pertanto vi elenco una serie di situazioni in cui sarebbe necessario richiedere l’intervento di un fabbro e che sicuramente vi eviterebbe delle scocciature:

Quando notate che la chiave del vostro portone gira in modo forzato significa che il meccanismo interno non sta funzionando correttamente;



Quando nel girare la chiave notate degli scatti oppure strani rumori;



Se la serratura si blocca per qualche secondo;



Quando durante le salite e/o le discese di serrante o tapparelle le stesse si bloccano o necessitano di forzature.



In tutti questi casi o se notate qualunque altro inconveniente e/o anomalia di funzionamento è opportuno consultare in tempi brevi un valido fabbro.

CONSIDERAZIONI FINALI

Infine qualunque sia l’intervento che vi trovate ad affrontare cercate di richiedere l’intervento di un fabbro di comprovata esperienza e che sia in grado di garantirvi un ottimo lavoro. Vi consiglio, specie se non siete esperti, di affidarvi a quelle società di servizi on line, che riescono ad offrirvi una garanzia sui lavori ed un pronto intervento serio ed affidabile.