Conosciamo meglio Alberto La Rocca: Imprenditore dalla provincia di Frosinone

Alberto La Rocca: un vero imprenditore del settore edile

Alberto La Rocca è nato a Sora nel 1949 e fin dai suoi primi anni è vissuto nel mondo dell’edilizia. Già il padre, infatti, era un imprenditore della zona in questo settore. Il suo stare a stretto contatto con il genitore non ha fatto altro che formarlo sotto ogni aspetto nell’ambito delle costruzioni. Tutta l’esperienza accumulata e i validi insegnamenti hanno fatto di lui un imprenditore di successo riconosciuto a livello nazionale.

Il percorso di studi e gli arbori della sua impresa edile

Dopo aver conseguito la maturità liceale, Alberto La Rocca si iscrive alla facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa, ma abbandona il percorso al terzo anno preferendo il lavoro “pratico e quotidiano”. Ed è così che nel 1973 decide di fondare la sua azienda. Un successo fin dai primi anni, sicuramente avvantaggiato anche dal boom economico del momento. I suoi appaiono fin dall’inizio come dei lavori di grande qualità e che si distinguono nettamente da quelli dei principali competitori della zona.

La decisione di fondere la sua azienda con quella del padre

Con il passare del tempo le richieste di lavori fatte ad Alberto aumentano sempre più, segno dell’apprezzamento del suo operato, così decide di fare una scelta davvero decisiva e un segno di svolta totale: fondere le due aziende di famiglia in una sola grande impresa, la Delta Costruzioni srl. Probabilmente non avrebbero potuto prendere una decisione migliore. Questo perchè sono riusciti ad unire la storia, la tradizione e la competenza dell’impresa del padre con l’innovazione e la modernità di quella del figlio.

Il cliente è sempre al centro di ogni progetto

Ciò che distingue e caratterizza la Delta srl è sicuramente l’attenzione rivolta verso il cliente. Tutto, infatti, parte dall’analisi delle esigenze e delle richieste che vengono presentate per capire appieno come andarvi incontro. La raccolta delle singole informazioni preliminari, dei gusti, delle disponibilità economiche…. di tutto quello che può essere connesso con un’opera di costruzione o di ristrutturazione è il nodo centrale per presentare un progetto di successo.

Ogni possibile lavoro viene presentato ai clienti in maniera doviziosa e minuziosa, senza tralasciare neppure i minimi particolari, anche quelli che potrebbero sembrare più banali. Per la Delta srl nulla è scontato o inutile, anzi è proprio il contrario. Tutta questa cura e attenzione derivano, quindi, dall’amore che Alberto La Rocca ha per il suo lavoro, passione che trasmette alla sua impresa e a tutti i suoi dipendenti. Solo chi ha la sua stessa visione del lavoro, infatti, può intraprendere una carriera lavorativa nell’azienda.

Un’altra svolta nel 2003: la nascita dell’SpA

Gli anni passano, l’impresa diventa sempre di maggiori dimensioni, gli apprezzamenti per il loro operato aumentano sempre più e anche l’ambito geografico in cui operano si espande. Non solo Sora. E’ per questo motivo che Alberto decide di compiere un grande passo da un punto di vista economico e professionale: trasformare la società da una Srl a una SpA, con tutte le conseguenze che questo grande cambiamento può compiere. Così Alberto ha assunto il ruolo di Presidente, mentre quello di amministratore delegato è stato affidato al figlio Gaetano. Anche questa scelta sottolinea come la tradizione di famiglia voglia continuare.

Altri ruoli nella società

Alberto La Rocca è molto attivo anche nel territorio, infatti ricopre le importanti cariche di Membro del Consiglio Generale di ANCE Lazio e del Consiglio Direttivo di ANCE Frosinone.

Un esempio per molti

Tutti sono concordi nell’affermare come Alberto La Rocca sia davvero un esempio, soprattutto per quei giovani che, a partire da una grande passione, riescono a realizzare un sogno. Nel suo caso la sfida è stata davvero vinta.