PASHMINA artigianale made in Italy

Nel settore dell’abbigliamento una parola di antiche origini persiane, PASHMINA, è entrata nel linguaggio comune per indicare un capo raffinato, segno di eleganza sia per la donna che per l’uomo. La parola Pashmina deriva infatti da Pashmineh, ove pashm significa “lana”, ed indicava un tipo di scialle a base di lana cashmere, pregiatissima fibra tessile formata con il pelo della capra che vive sulla catena montuosa dell’Himalaya tra Nepal, Pakistan e il nord dell’India.

Poi, con l’esportazione di questi grandi scialli in Europa, la parola Pashmina si è diffusa anche in occidente come sinonimo di scialle o sciarpa particolarmente pregiata, in origine realizzata solo in cashmere ma oggi anche in tessuti differenti e con dimensioni anche più contenute.

La fortuna di questo capo è data dal fatto che, mantenendo fede al principio della raffinatezza e dell’eleganza, permette sia all’uomo che alla donna di indossare nelle mezze stagioni una fascia lunga di tessuto vario, da portare attorno al collo per ripararsi dal freddo e, al tempo stesso, per ornamento, senza avere il peso delle sciarpe invernali.

Si tratta di un accessorio particolarmente vicino al corpo, per cui deve certamente essere curato nella scelta del tessuto, ma al tempo stesso molto visibile e capace di esprimere lo stato d’animo, lo spirito, la natura e il carattere della persona che lo indossa.

La scelta di una pashmina è quindi importante sia per sé che, ancor più, se rappresenta il pensiero da donare alla persona cara in occasione di particolari ricorrenze.

C’è un negozio on line, iniziativa della giovane coppia Eleonora e Matteo, che dedica particolare attenzione a questo capo di abbigliamento. Entrando nel sito WWW.TREHYUS.COM ritrovi il loro desiderio di rispondere proprio a questo bisogno di personalizzazione del tessuto, quasi a volergli dare un’anima; una pashmina diventa un corpo vivo, ricco di sentimenti da trasmettere a chi ti guarda, se lo indossi, o a chi lo riceve se oggetto di dono. Così presentano infatti il loro prodotto: “Pashmine realizzate in Italia, pensate per le Donne e per gli Uomini, per offrire un soffice abbraccio quando vengono indossate. Colori alla moda, filati di qualità impreziositi da decori originali e aforismi scritti e dipinti a mano con eleganza e delicatezza.

Perché in Trehyus studiamo tutto meticolosamente e diamo forma a prodotti capaci di accarezzare l’anima di chi li indossa, e di strappare un sorriso”

