Come organizzarsi nella scelta del catering per un matrimonio

Se per il giorno del vostro matrimonio siete orientati a scegliere un servizio di catering, bisognerà a priori stabilire sia il tipo di servizio che si vuole ricevere in base alle proprie necessità sia il prezzo che siete disposti a pagare. Partendo dall’analisi di queste due variabili è possibile iniziare la ricerca dell’agenzia di catering più adatta.

In questi casi, ovviamente, il principale interrogativo che vi ponete riguarda quali sono le modalità da seguire per effettuare una scelta ottimale del catering per un matrimonio. La risposta non è semplice, ma basta comunque stilare una lista di domande mirate da porre alle varie agenzie di catering, in modo da verificare se le vostre necessità sia in linea con i tempi e le modalità di erogazione del servizio e con il prezzo che viene richiesto.

Vediamo quindi quali sono le domande per capire se il catering risponde alle vostre esigenze.

Innanzitutto bisogna capire in che modalità viene servito il banchetto, ossia se l’agenzia è organizzata in modo da proporre un buffet in piedi oppure se è previsto un servizio al tavolo. Una possibile soluzione potrebbe essere una miscela tra le due ipotesi, nel senso che potete decidere per un buffet in piedi ma riservando un servizio al tavolo per le persone più anziane. Subito dopo bisogna comprendere quali sono i possibili menù proposti dal catering e verificare quali sono i prezzi richiesti per ognuno, in modo da comprendere se sono in linea con il budget prefissato.

Inoltre, dovete anche capire se nel prezzo che vi viene proposto dall’agenzia di catering siano comprese anche altri elementi molto importanti come piatti, bicchieri, posate, tovaglia e tovaglioli, gli addobbi, la musica e l’intrattenimento per gli ospiti più piccoli.

L’organizzazione di un ottimo servizio di catering richiede inoltre che siano stabiliti anche altri punti come ad esempio chi si occuperà della pulizia finale oppure quanto tempo prima sia necessario confermare con esattezza il numero degli invitati.

Molto importante è anche il sopralluogo che un rappresentante dell’agenzia di catering effettuerà presso la location che avete scelto per festeggiare il vostro matrimonio; quest’azione è fondamentale per comprendere come allestire il catering, ottimizzare gli spazi a disposizione e proporre delle soluzioni che siano al tempo stesso deliziose e all’avanguardia.

La scelta del catering deve inoltre essere in grado di personalizzare al massimo l’evento rendendolo unico sotto tutti i punti di vista e in modo da soddisfare nella maniera più completa le vostre esigenze.

Per essere certi che la società di catering scelta possa rispondere alle vostre necessità dovete valutare, infine, anche altri aspetti come ad esempio il fatto che durante la cerimonia sia comunque presente un rappresentante della stessa che controlli il corretto svolgimento di tutte le attività; a ciò bisogna poi aggiungere anche in che modo possa essere effettuato il pagamento e quale sia l’importo che deve essere lasciato come acconto.

