Se pensi di essere stato una delle tante vittime di malasanità e non sai come fare per richiedere un risarcimento rivolgiti a difeso e risarcito, il team di avvocati esperti in risarcimento e di medici legali ti aiuteranno ad ottenere ciò che ti spetta. Contattaci senza impegno, la valutazione è totalmente gratuita e se ci saranno i presupposti per proseguire non dovrai pagare un solo euro fino a risarcimento ottenuto, solo dopo verserai quanto pattuito e se per una malaugurata sorte non avverrà il risarcimento non dovrai pagare nulla.

Quando rivolgersi a Difeso e Risarcito

Se pensi di essere vittima di un danno medico o di una scorretta assistenza sanitaria non esitare a contattarci, hai bisogno di persone esperte che sappiano dare una prima valutazione del caso per assicurarsi che ci siano i presupposti a proseguire e ottenere un risarcimento. Noi di difeso e risarcito siamo a vostra completa disposizione se voi o un vostro famigliare siete stati vittime di un trattamento medico o chirurgico sbagliato che ha portato ad un’infezione o altro tipo di danno, diagnosi ritardate che hanno portato ad un aggravarsi della situazione generale di salute del paziente o ancora una non corretta assistenza alla gravidanza o al parto con danni sia per la madre che per il bambino. Questi sono solo alcuni esempi, noi di difeso e risarcito ci occupiamo di risarcimento per malasanità a 360°.

Come funziona Difeso e Risarcito

Potete mettervi in contatto con il nostro team attraverso il sito, il nostro team vi ricontatterà per l’acquisizione dei fatti e vi verrà chiesta la documentazione del caso per poter ricostruire in modo preciso i fatti e poter verificare che ci siano i presupposti per un risarcimento. Se la valutazione preliminare avrà esito positivo verrete ricontattati e insieme apriremo una richiesta danni a vostro nome. Voi potrete stare tranquilli perché ci occuperemo di tutto noi, seguiremo l’intera pratica sia in fase stragiudiziale che se necessario in quella giudiziale.

Quanto costa?