La rivoluzione portata della stampa digitale è stata incredibile in un settore che da più di un secolo era dominato dalla stampa off set. Oggi i le aziende puntano sulla stampa digitale e all’offset viene lasciata una fetta di mercato che è di poco sopra il 37 per cento. La stampa digitale è quindi preferita da tutti quelli che vogliono puntare su una diffusione capillare del loro messaggio pubblicitario su carta, tela, PVC, tessuto, microforato e altri supporti. Alla stampa tradizionale, quella su rotativa per intenderci, viene lasciato quel mercato che riguarda i supporti di grandi spessore o su materiali particolari.

Outsideprint leader nella stampa online

Nel mercato della stampa digitale emerge la Outsideprint che è una realtà che è nata ed opera in questo comparto dal 2004. Nel settore del digital print si è ormai affermata come azienda leader proponendo soluzioni per tutte le esigenze della propria clientela. La forza di una campagna pubblicitaria nasce dalla sintonia tra il cliente ed il fornitore.

Il primo deve proporre la sua idea ed il secondo la deve realizzare.

Il sito di Outsideprint è il porto in cui il potenziale cliente può soffermarsi e avere tutte le informazioni che desidera in maniera rapida ed efficace. La trasparenza è nelle cifre, nei dati e nelle informazioni che vengono erogate senza veli o costi nascosti. D’altra parte non è un caso che lo slogan della Outsideprint è: i re della stampa online. Outsideprint rappresenta il migliore partner possibile perché ha una ventaglio di proposte e di possibilità che sono opportunità da prendere al volo per qualsivoglia cliente. Outsideprint stampa:

– adesivi in pvc,

– manifesti,

– striscioni,

– espositori,

– pannelli

– insegne pubblicitarie

– volantini,

– pieghevoli,

– biglietti da visita

– flyer

Ovviamente la distribuzione avviene anche on line dove è leader nel settore.

Customer care

La forza di un’azienda sta nel rapporto che si instaura con il cliente. La leadership che Outsideprint si è guadagnata negli anni dimostra che il servizio di customer care è fondamentale e prioritario. Un team di esperti sono a disposizione della clientela per risolvere ogni singolo dubbio, aiutare il cliente a risolvere problemi e dare consigli e consulenze. Non è un caso che la mission di Outsideprint è quella di offrire un servizio sempre migliore e di qualità per i propri clienti.

Sempre per il cliente sul sito c’è una sezione dedicata all’outlet di qualità. Si tratta di prodotti che hanno la medesima cura e qualità di realizzazione di quelli in vendita nello shop a prezzo intero, ma vengono immessi sul mercato a costi ridotti per snellire la distribuzione, eliminare il magazzino e favorire la clientela offrendo loro tanta qualità ad un prezzo davvero interessante.

Parco macchine e distribuzione di Outsideprint

La capacità di stampa di Outsideprint è ottimale grazie ad un parco macchine di ultima generazione in grado di velocizzare il layout e mantenere sempre inalterata la qualità di stampa. Tutto ciò su qualunque supporto.