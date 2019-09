Template gratuiti per la tua presentazione

Sappiamo quanto sia importante oggi riuscire a padroneggiare senza troppi problemi programmi informatici che ci consentano di creare delle presentazioni per i nostri progetti a lavoro, in università e a scuola. Nell’era dell’informatica, sempre più presente nella vita quotidiana di ogni persona, è fondamentale proporre schemi innovativi che risaltino subito all’occhio degli interessati sbaragliando la concorrenza. Oggi vi parliamo dei template, di questi schemi modificabili per presentazioni online e non, e di Hislide.io, un sito web online che offre ai suoi utenti template gratuiti per PowerPoint e Keynote consentendovi di realizzare le vostre idee nel miglior modo possibile.

Cos’è un template?

Questa parola deriva dall’inglese, la sua traduzione letterale sembra coincidere con il termine “calco”, ma nel linguaggio informatico indica un modello prestabilito, per le presentazioni nei software citati in precedenza, all’interno del quale è possibile apporre opportune modifiche in modo da perfezionare il proprio lavoro, rendendolo graficamente accattivamente e organizzato come un vero e proprio progetto professionale.

Dov’è possibile scaricare e acquistare template?

Oggi esistono davvero diversi portali online che permettono di acquistare template sempre più aggiornati e nuovi a prezzi competitivi, basta digitare sul vostro motore di ricerca preferito la parola chiave “template” e subito vi ritroverete davanti a centinaia di siti differenti con proposte sempre varie e aggiornate. Tra tutte queste possibili valide ricerche troverete sicuramente Hislide.io.

Come ottenere i template gratuitamente?

Come spiegato in precedenza, Hislide.io offre ai suoi utenti la possibilità di scaricare gratuitamente modelli di presentazione. Quello che è necessario fare è iscriversi al loro sito o condividere il link del loro blog sui vostri social, subito dopo avrete accesso a una serie di moduli completamente gratuiti. É possibile anche acquistare singoli modelli un po’ più elaborati o pagare un abbonamento annuale per avere il completo accesso a tutti i template per Google PowerPoint e Keynote. Tutti i modelli disponibili possono essere modificati a vostro piacimento, in modo da ottenere il risultato migliore per il vostro progetto. Una grafica semplice e intuitiva vi permetterà di lavorare con grande facilità e rapidità in modo da non rimanere mai indietro e rispettare le consegne a voi richieste.

Se volete dunque garantirvi il consenso del vostro datore di lavoro, del vostro professore universitario o anche di un semplice gruppo di amici non vi resta che navigare tra le offerte di template disponibili online e scegliere quelle più di vostro gradimento lasciando per il resto ampio spazio alla vostra fantasia.