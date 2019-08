Film e attori dell’estate

Per tutti gli appassionati di cinema, l’estate è la stagione migliore per godersi le novità sul grande schermo. Ma quali sono i film davvero da non perdere e gli attori top del periodo, secondo le classifiche sul web?

Film imperdibili per l’estate:

L’estate 2019 è piena di novità sul maxischermo.

Non è possibile non menzionare, anche se alla data di uscita non era ancora estate, The Avengers End-Game, un film da record. Quest’ultimo ha battuto Avatar al botteghino così diventando il film che ha ricevuto più incassi al mondo: si parla di più di 2 miliardi di incassi.

Tale film ha sancito la fine di un epoca di eroi chiudendo il cerchio che si è aperto con il primo Iron Man, costui ovvero Tony Stark ha avuto un ruolo fondamentale anche in questo ultimo film. In estate è uscito anche un nuovo film Marvel, ovvero Spider-Man far from home.

In tale pellicola si mette in evidenza come il mondo senta la mancanza di Iron Man, non solo la terra ma anche e soprattutto Spider-Man suo allievo. Ovviamente film in programmazione non sono solo film incentrati sul mondo degli eroi, ma per gli interessati è necessario ricordare che il prossimo anno sono previsti i nuovi episodi di Doctor Strange e Black Panther.

È Attualmente nelle sale anche il terzo capitolo di Annabelle, la bambola che ha terrorizzato tutti. In questo capitolo si mette in evidenza il museo dell’occulto di Londra dei coniugi Warren protagonisti assoluti. La peculiarità è che tale museo esiste veramente ed è possibile visitarlo a Londra.

Sul maxischermo quest’estate sono ritornati anche “gli uomini in nero” ovvero Men In Black. Il quarto capitolo non ha però come protagonisti Will Smith e Tommy Lee Jones, I volti che hanno caratterizzato tale film, bensì due volti nuovi ovvero Tessa Thompson e Chris Hemswort. I due hanno già partecipato insieme ad un altro film ovvero “Thor Ragnarok”.

È Attualmente attesissimo il nuovo film di Matthew McConaughey “Serenity” L’isola dell’inganno, thriller che terrà tutti con il fiato sospeso. Il 21 agosto uscirà anche la versione live action del Re Leone, capolavoro Disney.

Attori più pagati del momento:

Per quanto concerne la classifica degli attori più pagati al mondo, nel 2019 è stata stilata e il primo posto è inaspettato. Non sono solo i film a fare dei grandi incassi ma anche i protagonisti degli stessi.

Al primo posto di suddetta classifica c’è Ryan Reynolds .Secondo ciò che ha riportato la rivista americana Variety, l’attore ha incassato la bellezza di 27 milioni di dollari.

Invece l’attrice più pagata al mondo è Emily Blunt con 13 milioni di dollari guadagnati grazie al sequel del film horror a quiet place. Al secondo posto della classifica si colloca Dwaine Johnson con 20 milioni Grazie al nuovo capitolo di Fast and Furious e Robert Downey Junior.

Sul terzo gradino del podio troviamo Will Smith con 17 milioni guadagnati con Bad Boys For life. Strano che sul podio non vi siano attori del calibro di Tom Cruise, anche se ha guadagnato 13 milioni di dollari per il nuovo Top Gun: Maverick o Leonardo Di Caprio e Brad Pitt.

Entrambi hanno guadagnato quest’anno 10 milioni grazie a “c’era una volta a Hollywood” cifra relativamente bassa rispetto ai loro precedenti forse due si sono accontentati di una somma tale per lavorare con Quentin Tarantino. Questo è sicuramente il film più atteso dell’anno, e sarà possibile vederlo in Italia dal 14 agosto.