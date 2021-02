Come Aumentare i Clienti di un Bar

Il bar non è solo un luogo dove consumare una bevanda o prendere un caffè. È in realtà un luogo di aggregazione: un posto dove ci si reca durante tutta la giornata per staccarsi dai ritmi frenetici che la vita ti impone, per incontrare amici o colleghi e scambiare due chiacchiere in compagnia o per rilassarsi da soli davanti ad un buon caffè.

Per riuscire ad incrementare i propri guadagni all’interno di un bar sarà quindi opportuno adoperare dei piccoli accorgimenti che porteranno l’attività al successo e ti permetteranno di aumentare il numero della clientela che sarà invogliata ad entrare.

L’Arredamento di un Bar

La prima cosa che certamente attirerà l’attenzione di un cliente è l’arredamento, che dovrà essere curato nei minimi dettagli. Scegliere lo stile del locale avrà molta influenza sul target di persone alla quale si vuol puntare. Se l’arredamento sarà moderno e anche un po’ stravagante sicuramente si punterà ad una clientela giovane, se invece si sceglierà uno stile più elegante e lussuoso l’età media dei vostri clienti certamente salirà, puntando quindi agli adulti.

Molto importante è anche scegliere il luogo dove aprire un bar, bisognerà quindi far attenzione a tutto quello che ci sarà intorno come scuole, ospedali, negozi o uffici. Certamente scegliere di aprire un locale con un target di clientela adulta davanti ad una scuola potrebbe non risultare la scelta più corretta, quindi è molto importante valutare bene la posizione in cui si sceglierà di aprire la propria attività lavorativa.

L’immagine del Locale

La miglior pubblicità per il tuo bar è un cliente che uscirà di lì soddisfatto e che parlerà di questa esperienza positiva anche ai suoi amici e familiari. Il consiglio è quindi quello di ricreare un’atmosfera serena dove la persona possa sentirsi a proprio agio ed offrire sempre prodotti di qualità.

Una buona idea sarebbe per esempio quella di parlare con i propri clienti in modo da instaurare un rapporto con loro ma senza mai essere invadenti. Si potrebbe iniziare consigliando qualche buon prodotto da assaggiare e se il cliente si troverà a proprio agio e “coccolato”, ogni volta che ritornerà nel bar si sentirà sicuramente come a casa sua.

Ma la cosa davvero fondamentale per aumentare il numero dei clienti che sceglieranno di entrare nel tuo bar sarà l’ordine e la pulizia: cerca sempre di tenere tutto sistemato seguendo un ordine ben preciso e provvedi alla pulizia del locale in maniera frequente.

Organizza Eventi e Serate a Tema nel tuo Bar

Decidere di organizzare spesso eventi accompagnati da una buona musica invoglierà la gente a recarsi nel tuo bar, anche solo per curiosità. Le serate potranno essere a tema per richiamare lo spirito d’iniziativa dei clienti e se organizzate in modo frequente, soprattutto nel periodo estivo, faranno diventare il tuo bar sempre più un luogo d’incontro.

Utilizza i Social Network per Pubblicizzare il Bar

I social al giorno d’oggi sono davvero una buona opportunità per farsi conoscere e allora perché non sfruttarli? Come prima cosa dovrai creare un profilo dedicato alla tua attività commerciale che avrà lo stesso nome dell’insegna del bar. Il suggerimento è quello di pubblicizzare qui tutti gli eventi che organizzerai nel tuo bar e di postare sempre nuove foto che accenderanno la curiosità dei clienti.

Hai organizzato un evento nel tuo bar? Pubblicizzalo sui social come Facebook, Instagram, Twitter ed invita tutti offrendo gadget speciali, che riporteranno il nome del locale, per la serata: sarà sicuramente una scelta vincente!