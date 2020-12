Istituto di prove, misure e ricerche: Tecnolab del Lago Maggiore può essere la soluzione

Il laboratorio tecnologico del Lago Maggiore è stato progettato nel 1995 e da allora si propone come un ottimo partner commerciale per le aziende che vogliono testare manufatti e componenti, al fine di ottenere delle prove concreti e specifiche, le quali si ottengono tramite una verifica vincolata dai requisiti normativi. Oltretutto, queste prove possono essere personalizzate secondo dei specifici bisogni.

Ebbene, Tecnolab ha un’elevata gamma di strumenti ed è costituito da un team di ampia competenza nel settore: l’insieme di questi fattori permette di soddisfare il cliente in maniera innovativa e transdisciplinare.

L’organizzazione aziendale in questione consente di porsi con un approccio che pone al centro i propri clienti, in quanto essi potranno avere direttamente un interlocutore per varie tipologie di prove. Quindi quest’azienda si occuperà di seguire dall’inizio alla fine il proprio cliente.

Si possono effettuare misurazioni e prove di progetti di varie dimensioni e con i medesimi standard elevati di servizio. Inoltre, Tecnolab si pone anche come partner tecnologico per studi e progetti di fattibilità, tramite la stessa ricerca di finanziamenti e bandi promossi da Enti privati e pubblici.

Siamo in grado di seguire prove e misurazioni per grandi e piccoli progetti con gli stessi alti standard di servizio. Vi sono quattro settori specifici in cui quest’azienda pratica:

Settore materiali;

Settore meccanico;

Sicurezza elettrica e compatibilità elettromagnetica;

Settore automotive.

Sicurezza elettrica e compatibilità elettromagnetica

Il laboratorio tecnologico in questione affianca differenti aziende al fine di perfezionare dei prodotti sicuri ed ottenere i requisiti necessari di conformità. Inoltre, questo laboratorio possiede un team di esperti all’interno del settore elettromagnetico, ove si potranno effettuare le seguenti prove:

Prove di compatibilità elettromagnetica: l’azienda permette di offrire un servizio di misure e test secondo le norme internazionali ed europee, in particolare riguardanti la compatibilità elettromagnetica;

Rilievi in campo ambientale: le onde elettromagnetiche date dall'ambiente sono artificiali e collegate a varie tecnologie elettroniche ed elettriche, mentre questo laboratorio è capace di verificarne gli impatti;

Verifica e prove di sicurezza elettrica: si effettuano questi test al fine di stabilire la sicurezza elettrica di progetti alimentati da reti elettriche, i quali devono essere verificati e controllati secondo test e prove globalmente indicate.

Settore meccanico

I vari laboratori di questo tecnolab sono capaci di effettuare dei test su diversi prodotti al fine di garantire la loro compatibilità con le norme. Sono quindi effettuati differenti test meccanici tramite un approccio innovativo e transdisciplinare, tramite i quali sarà possibile offrire un supporto all’azienda che intende lanciare il loro nuovo prodotto e verificare se questo sia adeguato secondo le norme vigenti.

Di seguito, vi sono tutte le prove previste dal settore meccanico del tecnolab del Lago Maggiore: