Mestieri digitali, i più richiesti, benefits e peculiarità

Il mondo del lavoro è un universo in costante cambiamento e sa da un lato i vecchi mestieri, come il fabbro, il muratore e altri stanno lentamente scomparendo, oggi vi è l’affermazione di svariate figure professionali che vengono definite digitali.

Ecco quali sono e come operano, nonché una serie di informazioni utili a inquadrare meglio questi ruoli.

Il copywriter, una figura importante

Il copywriter, che agglomera in se diverse figure, è uno dei professionisti maggiormente ricercati nell’era del lavoro digitali, visto che questo assume una grande importanza per le imprese, specialmente quelle che operano maggiormente online.

Questo professionista si occupa di realizzare i contenuti, specialmente quelli relativi alle vendite, per conto dell’impresa con la quale decide di stipulare in contratto.

Si tratta quindi di una figura professionale che svolge un lavoro molto importante visto che, dal suo operato dipende parte del successo commerciale di una ditta.

Questo lavoratore online svolge anche diverse altre mansioni come per esempio, la traduzione dei contenuti per l’impresa e la creazione delle schede prodotto nonché di testi utili per incrementare i vari prodotti dell’impresa mediante la vendita dei prodotti.

La peculiarità di questo mestiere consiste che il copywriter può lavorare per svariate imprese contemporaneamente, generalmente a patto che queste non siano competitors, mentre il beneficio maggiore è dato dai guadagni visto che un buon professionista arriva a guadagnare delle buone cifre paragonabili a chi lavora in un ufficio reale.

La figura del web designer

Come altro professionista online molto ricercato vi è il web designer, che si occupa di realizzare il comparto grafico di quella determinata impresa per cui lavora.

Anche in questo caso è possibile parlare del fatto che il professionista, se opera come lavoratore indipendente, ha la possibilità di crearsi il suo portafoglio di cliente e operare per diverse imprese contemporaneamente.

La figura del responsabile della grafica dell’azienda non si occupa solo del sito web ma, al contrario, anche di dare uno stile estetico ben preciso alle varie campagne marketing realizzare da quella ditta, facendo quindi in modo che questa possa avere degli strumenti pubblicitari ben differenti da quelli già presenti sul web.

Inoltre il tecnico ed esperto che si occupa di questo aspetto deve essere in grado di realizzare loghi e il packing di quell’azienda.

Ovviamente inventiva e specializzazione sia nel settore del marketing che della grafica devono essere le peculiarità che devono contraddistinguere il professionista in questione, il quale deve essere necessariamente in grado di offrire un servizio completo e in grado di rispondere alle varie domande del cliente.

Come nel caso del copywriter, anche il web designer guadagna parecchio in base ai clienti che ha nel suo portafoglio e ovviamente al tipo di lavoro che svolge.

Il social media manager

Infine, tra le figure che sono maggiormente richieste nell’era del lavoro digitale, occorre prendere in considerazione quella del responsabile dei social media dell’azienda per cui deve lavorare.

In questo caso la peculiarità di questo lavoro consiste nel fatto che il responsabile deve operare utilizzando tutti i diversi siti social che appartengono all’impresa ed eventualmente creare i vari profili affinché questa possa iniziare a essere attiva in tale ambito.

Occorre poi sottolineare come il responsabile debba essere in grado di gestire il rapporto con i clienti, facendo in modo che questi trovino tutte le risposte alle varie domande che vengono poste.

Pertanto tanti piccoli compiti che possono essere svolti da casa o da dispositivo mobile e anche diverso tempo libero per questo professionista, che deve ovviamente creare dei contenuti e scegliere quelli realizzati dai copywritter affinché tali elementi godano di una visibilità maggiore.