5 film thriller da non perdere su Netflix

Se siete amanti del brivido e vi piace rimanere incollati alla poltrona in attesa delle scene più eccitanti di un film, allora non potete assolutamente perdervi di vedere in streaming questi 5 film thriller su Netflix.

Tuo figlio (Tu hijo)

L’attore protagonista José Coronado impersona i panni di un chirurgo di Siviglia (Jaime Jiménez), che trascorre la sua vita dividendosi fra lavoro e famiglia. Tutto cambia improvvisamente quando un’ambulanza trasporta in ospedale il figlio Marcos, vittima di un pestaggio.

Il dottore, non soddisfatto della lentezza delle indagini della polizia, inizia un percorso fatto di ricerche personali. Verranno a galla delle scoperte inaspettate che ribalteranno le aspettative e che trasformeranno le vittime in carnefici.

Secret Obsession

Il film vede protagonisti una moglie ed un marito. La donna – Jennifer- in fuga da un aggressore, viene investita da un’automobile e si sveglierà fra le braccia del marito Russel, interpretato da Mike Vogel, priva di ogni ricordo.

Dopo il ritorno a casa, la ripresa sembrerebbe serena e contornata da memorie felici, ma qualcosa inizia ad apparire inquietante, quando Russel non vuole che la moglie esca più di casa.

La notte su di noi

Scritto e diretto da Timo Tjahjanto, questo film si concentra sulle arti marziali indonesiane. Tutto parte dalla Triade del sud est asiatico che ha in mano il controllo di quasi tutto il mercato del contrabbando, la quale ha creato un vero e proprio esercito di uomini, che devono creare terrore nelle fazioni avversarie.

Fra questi soldati, però, uno – dopo uno sterminio avvenuto in un campo di pescatori – si rifiuterà di uccidere l’unica superstite: una bambina. Questa azione lo porterà a dover combattere i suoi stessi uomini e a ribellarsi alla Tride, che inizierà la caccia al traditore. Da qui in poi lotte all’ultimo sangue e scene mozzafiato.

Psycho

Pur essendo passati moltissimi anni dalla sua uscita (1960), Psycho resta in assoluto uno dei capolavori del genere thriller. La trama la conosciamo. Marion (interpretata da Janet Leigh) ha una relazione segreta con il proprietario di una ferramenta. Stanca della sua vita, si impossessa indebitamente di un’ingente somma di danaro per scappare dalla sua città e cambiare il suo futuro. Destino vuole che nella sua fuga, a causa del maltempo, sarà costretta a fermarsi al Bates Motel e ad imbattersi nel suo proprietario Norman Bates (Anthony Perkins). A distanza di tempo è una pellicola che riesce a tenere ancora col fiato sospeso.

Collateral

Uscito nel 2004, questo film che ha come protagonista Tom Cruise è un’esplosione di adrenalina. La stessa che vive il taxista che, dopo aver accettato l’ultima corsa della notte, si ritrova a trasportare un serial killer che deve saldare i conti con 5 persone, fra le quali – pur non sapendolo – anche con una conoscenza del conducente del taxi stesso.

La pellicola spesso buia (a rappresentazione del buio della notte), le musiche che incalzano su ogni scena, gli inseguimenti e gli assassini, assieme alle sparatorie rendono il ritmo molto veloce e allo stesso tempo coinvolgente. “Cominciò come una notte qualsiasi”…