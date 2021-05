Grazie a interessanti ritrovamenti archeologici, possiamo affermare con certezza che la cura della bellezza femminile affonda le sue radici addirittura nel 5.000 a.C in Egitto, quando le donne più facoltose venivano seppellite all’interno delle loro imponenti strutture funerarie con flaconi di prodotti cosmetici a base naturale che si ritenesse potessero servire nell’aldilà.

Si tratta quindi di un tema che nasce con le prime civiltà evolute e si sviluppa notevolmente nell’area del Medio Oriente, dove accreditate testimonianze storiche riferiscono di bagni nella birra della regina Seramide o delle più celebri vasche di Cleopatra interamente riempite di latte.

Lo scopo era quello di rendere la pelle del corpo più morbida ed elastica, utilizzando tutti gli elementi che la natura circostante poteva offrire al momento.

I maggiori alchimisti dell’epoca creavano pertanto delle formule che potessero aiutare le nobildonne a raggiungere un aspetto più gradevole, sempre secondo i canoni del periodo, coltivando piante officinali e brevettando l’unione di più elementi, alcuni dei quali sono sopravvissuti fino a oggi con le loro attestate proprietà benefiche e vengono impiegati nella creazione di prodotti di bellezza.

Ogni popolo cominciò pertanto a strutturare il proprio sistema di usanze, iniziando a truccare gli occhi per enfatizzare lo sguardo o utilizzare fiori per profumare il corpo.

La cosmesi in epoca classica

Società evolute come quelle dei greci e dei romani non potevano affatto prescindere da una buona cosmesi, dedicando molta cura alla pulizia della pelle e al benessere psicofisico dell’individuo.

Era infatti una buona usanza dare tono ai tessuti con un bagno alla lavanda ogni mattina, o servirsi delle bacche per ottenere un aspetto più pallido tipico delle persone ricche che non lavoravano quotidianamente i campi.

Pensiamo poi alle terme, che oltre a rilassare ammorbidivano l’epidermide, o alle testimonianze ricevute dell’esistenza già all’epoca di creme depilatorie e maschere facciali, ottenute con formule piuttosto efficienti per il periodo storico.

Le schiave erano deputate alla preparazione degli intingoli, che generalmente contenevano estratti vegetali ma anche elementi più originali, come parti anatomiche del coccodrillo o di altri animali a disposizione.

Il nuovo mondo e la scoperta di nuovi ingredienti

Con l’inizio dei primi viaggi di alla scoperta dei nuovi territori i più grandi avventurieri non riportarono indietro solo cibi esotici, ma anche ingredienti originali che ampliarono notevolmente gli orizzonti della cosmesi, soprattutto grazie al grande apporto proveniente dalle Indie, patria di spezie interessanti e mai provate fino a quel momento in occidente.

Nel 1500 troviamo la stesura dei primi trattati sull’argomento, che divennero piacevoli letture per le donne ma anche importanti tomi di studio, a testimoniare come l’interesse per l’aspetto estetico fosse già particolarmente radicato sin dalle origini della civiltà moderna per come la intendiamo noi oggi.

La cosmesi nella modernità