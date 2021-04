L'Albania rappresenta una destinazione turistica particolarmente amata da numerose persone, soprattutto dal punto di vista balneare. In effetti, grazie ai suoi oltre 300 chilometri di costa, il paese delle aquile può vantare una grandissima quantità di spiaggia di grandissimo valore e di grande bellezza, che possono essere oggetto di visita turistica da parte di chiunque, anche e soprattutto grazie ad una grande accessibilità di prezzi che permettono di trascorrere intere giornate al mare spendendo pochissimo. Non solo, dal momento che, tra baie, paesaggi mozzafiato, panorami di grandissimo valore, spiagge fini e mare cristallino, le bellezze che possono essere ottenute attraverso i propri viaggi in Albania sono certamente riconosciute. Ecco quali sono le migliori spiagge presenti in Albania che possono essere visitate in qualsiasi momento.

Valona

La spiaggia di Valona è, senza dubbio, la punta di diamante del turismo albanese, dal momento che ogni anno riesce a attirare migliaia e migliaia di turisti che giungono in Albania proprio per visitare questa spiaggia. Si tratta di una spiaggia incredibilmente amata, non soltanto per il mare cristallino, ma anche per tutte le bellezze che può offrire, a partire dalle spiagge di pinete fino ai luoghi rocciosi, che possono dare gioia a tutti gli amanti del trekking e delle passeggiate.

Non solo, dal momento che la spiaggia di Valona presenta anche caratteristiche baie nascoste che possono essere raggiunte soltanto attraverso il mare, e che offriranno un grande riparo dalla delle spiagge tradizionali. Grazie ai numerosi impianti di barche, pedalò e canoe che sono messe a disposizione di tutti i turisti, sarà possibile giovare di una serie di strumenti che permettono di trascorrere le proprie giornate al mare nel migliore dei modi. A partire dalla spiaggia di Valona, sarà possibile anche visitare spiagge vicine e altri luoghi geografici di grande bellezza, tra cui la spiaggia di Dafina e il parco marino Nazionale, che presenta numerose specie marine e resti della civiltà romana.

Spille

A differenza della spiaggia di Valona, la spiaggia di Spille è certamente meno conosciuta, dal momento che non ha ottenuto un grande successo come la prima. Tuttavia, la spiaggia di Spille può caratterizzare un'ottima soluzione per quei turisti che vogliono essere lontani dal caos e dalla movida delle grandi spiagge, pur non perdendo quel classico fascino che soltanto il mare sa donare. La spiaggia si affaccia, naturalmente, sul mare Adriatico, dunque la bellezza del mare è certamente riconosciuta e mai messa in discussione.

Inoltre, a differenza di altre spiagge, questa presenta sabbia fine e morbida, oltre che scorci panoramici di grandissimo valore, che permetteranno anche di realizzare foto mozzafiato. Grazie alla grande estensione di questa spiaggia, sarà possibile realizzare bellissime passeggiate, oltre che sport acquatici che sono consentiti così come in tutte le spiagge albanesi.

Porto Palermo

Gli amanti dell'Albania e i conoscitori di questo splendido paese sanno che una delle spiagge più importanti e riconosciute è quella di Porto Palermo. La spiaggia in questione si arricchisce di una serie di costruzioni e resti della storia albanese, e dunque potrà generare la gioia per tutti gli amanti della storia e dell'arte, che vogliono confrontarsi non soltanto con un paesaggio e con un panorama di grande bellezza, ma anche con numerosi elementi della storia. Ovviamente, grazie alla possibilità di giovare di opportunità piuttosto economiche, rispetto a quelle alle quali si è generalmente abituati, sarà possibile anche permettersi tutte le comodità della città di Porto Palermo, tra sport acquatici che possono essere realizzati fino a locali, ristoranti e altri luoghi da visitare in qualsiasi momento, per godere appieno di tutte le attrazioni albanesi.