Noleggio a Lungo Termine per aziende: ecco cosa devi sapere

Sei interessato al noleggio a lungo termine per aziende ma non sai come funziona e né tanto meno se conviene? La formula NLT è molto scelta da chiunque abbia una società o partita IVA, che gli consente allo stesso tempo di ridurre le spese.

Esistono enormi vantaggi nel noleggiare un’auto, tra cui la riduzione a 0 delle spese di gestione e manutenzione dell’auto.

In questa guida vedremo quanto costa mediamente l’affitto di un’auto per più tempo e perché le aziende dovrebbero scegliere questa soluzione per i propri manager o dipendenti che siano.

Come funziona il noleggio a lungo termine per le aziende

Il noleggio a lungo termine per aziende funziona allo stesso modo della formula per privati, con la differenza di poter abbattere dei costi e ottimizzare il tempo per delle gestioni burocratiche non indifferenti.

L’azienda sottoscrive un contratto con la società noleggiatrice, che previo pagamento del canone mensile consentirà ai propri dipendenti di poter usufruire di nuovi veicoli (con la possibilità di sceglierli anche luxury e premium), ottimizzando eventuali spese extra.

Perché conviene il noleggio a lungo termine per aziende?

L’affitto a lungo termine per aziende e possessori di partita IVA conviene per differenti vantaggi fiscali ed economici. Ecco che cosa è incluso nel canone mensile:

Gestione delle risorse e tempo : l’amministrazione aziendale dovrà preoccuparsi di monitorare e registrare soltanto una sola fattura, anche se i veicoli con la formula NLT fossero molti di più. Un’ottimizzazione in termini operativi non indifferente.

: l’amministrazione aziendale dovrà preoccuparsi di monitorare e registrare soltanto una sola fattura, anche se i veicoli con la formula NLT fossero molti di più. Un’ottimizzazione in termini operativi non indifferente. Detrazioni fiscali : l’azienda potrà dedurre e detrarre il costo dell’auto NLT al 100% se l’uso fosse di tipo strumentale, detrazione del 40% e deduzione del 20% (sulle imposte dirette), se l’utilizzo non fosse strumentale.

: l’azienda potrà dedurre e detrarre il costo dell’auto NLT al 100% se l’uso fosse di tipo strumentale, detrazione del 40% e deduzione del 20% (sulle imposte dirette), se l’utilizzo non fosse strumentale. Veicoli in condizioni perfette : la flotta aziendale con il noleggio a lungo termine può godere dell’ottima salute meccanica ed estetica, poiché le concessionarie garantiscono sempre modelli nuovi e in perfette condizioni. L’azienda potrà altresì, sostituire l’auto con modelli più nuovi e affidabili.

: la flotta aziendale con il noleggio a lungo termine può godere dell’ottima salute meccanica ed estetica, poiché le concessionarie garantiscono sempre modelli nuovi e in perfette condizioni. L’azienda potrà altresì, sostituire l’auto con modelli più nuovi e affidabili. Vantaggi per le PMI: non si tratta soltanto di benefit per grosse aziende, ma anche per piccole e medie imprese che potranno noleggio a lungo termine anche un solo veicolo, ottimizzando la parte operativa e i costi.

Quali documenti occorrono alle aziende per il NLT

Al di là che tu sia una società o ditta individuale dovrai presentare la documentazione opportuna per poter aderire al noleggio a lungo termine. Ecco cosa dovrai presentare in base alla tua denominazione aziendale:

Società di Capitali (Spa, Srl, Srls, Sapa), Società Cooperative (Scarl), Consorzi, Fondazioni

Bilancio d’esercizio + nota integrativa ( modello IV direttiva UE a sezioni )

) Ricevuta del deposito bilancio d’esercizio

Modulo privacy in cui dovrà esserci il timbro della società, con firma e data del legale rappresentante;

Documento d’identità̀ del legale rappresentante (la foto dovrà essere visibile e la firma leggibile)

Visura aggiornata (purché sia di circa 5 mesi prima)

Società̀ di Persone (Snc, Sas, Ss)

Modello Unico della società purché ci sia la ricevuta di presentazione;

Modulo privacy con il timbro della società, firma del legale rappresentante e data;

Documento di identità del legale rappresentante (con foto visibile e firma leggibile);

Visura aggiornata (di circa 5 mesi prima e oltre) o attribuzione della partita IVA.

Ditta individuale

Modello Unico allegando la ricevuta di presentazione;

Modulo privacy con data, firma e timbro;

Documento d’identità̀ (la foto sempre visibile e la firma leggibile);

Visura aggiornata recentemente (o attribuzione P.IVA qualora non fosse presente l’iscrizione CCIAA).

Noleggio a lungo termine imprese: cosa ne pensiamo?

Il noleggio a lungo termine per le imprese come hai potuto osservare, comprende molti benefit in termini economici e di tempo. Migliorando la gestione operativa di una società, non vi è soltanto un risparmio di soldi, bensì anche di struttura aziendale.

Nel canone mensile inoltre, sono compresi i servizi che invece andrebbero comunque pagati a parte:

Assicurazione RCA completa;

Bollo auto;

Manutenzione ordinaria e straordinaria;

Assistenza stradale;

Immatricolazione.

Se possiedi un’azienda o una ditta individuale, potrai conoscere il costo fisso e costante per la tua auto o flotta aziendale a lungo termine. Un dato molto per importante per chi gestisce una propria attività imprenditoriale e sapere a monte quali spese dover affrontare.

Sei ancora in dubbio su quanto possa convenire la formula NLT per le aziende? Potresti commentare l’articolo e risponderemo ad ogni tua domanda.