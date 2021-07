Dove trovare i migliori marchi di occhiali da sole e da vista a Padova e provincia?

Scegliere gli occhiali da vista o da sole è sempre un passo importante per la salvaguardia dei nostri occhi.

Nonostante siano degli accessori, infatti, non si tratta di qualcosa che indossiamo saltuariamente (soprattutto per gli occhiali graduati) ma di qualcosa che, invece, porteremo con noi per diverso tempo.

Da qui l’importanza di affidarsi a centri ottici specializzati e quanto più forniti possibile in modo da trovare il modello di montatura più adatto alle nostre esigenze.

Dove possiamo trovare la migliore ottica a Padova?

Scopriamolo insieme.

Occhiali da vista, come scegliere la migliore ottica

Se la scelta degli occhiali da vista è importantissima, il primo passo da fare per essere certi di acquistare un buon prodotto è quello di rivolgerci ad un ottimo negozio che si occupa della vendita dei migliori modelli.

Farci consigliare da un ottico professionale, difatti, è un ottimo punto di partenza; se della professionalità vera e propria non possiamo avere idea prima di aver messo piede all’interno del negozio, ci sono alcuni indizi inconfutabili che ci aiutano a comprendere se un’ottica è, o meno, seria.

Tre elementi, difatti, non devono mai essere “nascosti” al cliente e devono essere visibili sin dal primo momento (quello dell’esposizione in vetrina o tra gli scaffali).

Nello specifico:

tutte le montature in vendita all’interno di un’ottica che si rispetti (e di cui potremmo fidarci) devono avere la marcatura CE . La legge italiana (nonché quella europea) impone, infatti, che tutti i prodotti in vendita nei negozi nazionali debbano essere dotati di questo marchio che ne attesti qualità e livelli di sicurezza. Il marchio, laddove la montatura lo consente, non deve trovarsi né sulle lenti né altrove ma esclusivamente all’interno dell’asticella laterale e deve essere ben visibile;

. La legge italiana (nonché quella europea) impone, infatti, che tutti i prodotti in vendita nei negozi nazionali debbano essere dotati di questo marchio che ne attesti qualità e livelli di sicurezza. Il marchio, laddove la montatura lo consente, non deve trovarsi né sulle lenti né altrove ma esclusivamente all’interno dell’asticella laterale e deve essere ben visibile; stesso obbligo per quanto riguarda la dichiarazione di conformità che deve accompagnare tutti gli occhiali da vista (o da sole) presenti in negozio. Si tratta di una sorta di “carta d’identità” in cui troveremo tutte le informazioni su ogni singolo modello;

che deve accompagnare tutti gli occhiali da vista (o da sole) presenti in negozio. Si tratta di una sorta di “carta d’identità” in cui troveremo tutte le informazioni su ogni singolo modello; i prezzi, infine, devono essere esposti in maniera chiara e visibile. Devono identificare in maniera univoca ogni singolo pezzo in modo che il cliente non venga tratto in inganno.

Sono questi i principali elementi a cui dobbiamo badare per comprendere, sin dal primo momento, se un negozio che si occupa di vendita di occhiali è professionale e serio o meno.

Zadalux ottica: un punto di riferimento per Padova e provincia

Per acquistare occhiali da vista o da sole a Padova e provincia possiamo fidarci di una delle ottiche più rinomate del Veneto: stiamo parlando di Zadalux, un negozio di ottica dove sono disponibili, in due diversi punti vendita, oltre 1.500 modelli di occhiali da vista o da sole, appartenenti ad oltre 20 brand e con circa 15 anni di esperienza nel settore (garanzia di professionalità e competenza).

I prodotti presenti sono adatti a donne, uomini e bambini; in esposizione troverai i marchi più noti a livello internazionale tra cui, ad esempio, Gucci, Mykita, Balenciaga e Cartier.

Come abbiamo affermato, Zadalux è presente, a Padova e provincia, con due negozi: il primo è sito a Padova in Corso Garibaldi 2A e a Casalserugo in via dell’Artigianato 5 interno 2.

Se invece, non si ha la possibilità di recarsi di persona, si può contare sul sito ufficiale dello store, semplice ed intuitivo da navigare anche per chi non è molto abituato a stare sul web.

I clienti possono acquistare anche direttamente su internet dal momento che il sito, infatti, dispone di una sezione “e-shop” all’interno della quale è possibile visionare e scegliere gli occhiali da vista (o da sole) che si preferiscono.

Grazie ad un apposito specchio virtuale, caricando una propria foto, sarà possibile provare il modello scelto per vedere l’effetto sul proprio viso.

La spedizione dei prodotti è gratuita per ordini superiori ai 150 euro ed anche le modalità di pagamento tra cui scegliere sono più di una: tra tutte PayPal, carte di credito e il sistema Scalapay che ci permette di acquistare comodamente in tre rate senza alcun interesse.

Affidandovi alle mani esperte di Zadalux avrete la certezza di aver acquistato non solo un modello alla moda, ma anche di qualità elevata: i vostri occhi vi ringrazieranno.