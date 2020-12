Maschera viso fai da te: le migliori ricette da provare

L’arte del fai da te si è strutturata, negli ultimi anni, in maniera preponderante, investendo numerosissimi settori e occupando anche gran parte degli interessi di persone che, se si rivolgevano con più semplicità agli acquisti in qualsiasi materia, oggi cercano di trovare riparo e soluzione ai propri problemi non affidandosi esclusivamente ad un acquisto, ma costruendo e realizzando direttamente la soluzione di cui si ha bisogno. Uno dei settori che maggiormente è stato investito dal fai da te è quello relativo alla bellezza e al benessere del proprio corpo, dal momento che, grazie alla nascita e allo sviluppo di Internet, sono aumentate considerevolmente tutte quelle ricette e tutti quei consigli che portano a realizzare maschere e lozioni per il proprio corpo, al fine di favorire la bellezza e la cura dello stesso. Nello specifico, bisogna considerare con attenzione quali siano le maschere che, negli ultimi anni, si sono sviluppate per la cura del proprio viso. Grazie ad una vasta gamma di ricette disponibili e realizzabili in pochi e semplici passaggi, sempre più persone si affidano alla capacità di realizzare queste particolari maschere per il proprio volto, al fine di migliorare la sua bellezza e la sua cura. Ecco quali sono alcuni esempi di maschere per viso fatte in casa, con ingredienti semplici e facili da reperire.

Maschera per viso fatta con carota

La prima tra le maschere per viso che può essere realizzata semplicemente all’interno della propria casa è la maschera viso antirughe alla carota, che può essere realizzata in maniera molto semplice e che, sicuramente, porta a servirsi di un ingrediente e risulta essere molto reperibile e che, nella maggior parte dei casi, si può ritrovare semplicemente all’interno della propria abitazione.

La carota è un ortaggio che presenta diversi benefici, essendo ricca di vitamine e minerali fondamentali per la cura e la salute dell’organismo. Non a caso, il succo di carota risulta essere un toccasana per la propria pelle, svolgendo un’azione idratante, tonificante e protettiva dai raggi solari. Utilizzando due o tre carote e 4 cucchiaini di miele, si potrà ottenere un composto omogeneo da applicare sul proprio viso per almeno 10 minuti, per poi risciacquare con acqua fredda; ripetendo il processo per almeno due volte a settimana, la propria pelle ne gioverà particolarmente.

Maschera al cocco

Un’altra maschera per viso molto semplice che può essere realizzata è quella al cocco, che avrà una funzione particolarmente idratante. In effetti, il cocco è un frutto che sa idratare con molta semplicità, soprattutto durante la stagione estiva, quando si affronta un calore e una luce del sole sicuramente più pungenti. Realizzare questa maschera sarà semplicissimo, servendosi di 3 cucchiai di olio di cocco, di farina di riso e di acqua di cocco.

In un recipiente, basterà mescolare gli ingredienti nella giusta consistenza e amalgamare gli stessi, al fine di ottenere una maschera che sarà lasciata in posa sul viso per circa 20 minuti, per poi risciacquare ancora una volta con, preferibilmente di cocco. Sarà opportuno ripetere la procedura per una sola volta a settimana.

Maschera per pelle secca con banana, yogurt e olio

L’ultima maschera per viso che merita di essere presa in considerazione e pensata per la cura della propria pelle. Si tratta, in effetti, di una maschera che, grazie alla presenza di tre ingredienti come banana yogurt e olio d’oliva, possono curare e rendere maggiormente lucente e pulita la propria pelle, oltre che più tonica ed elastica. Gli ingredienti da utilizzare sono i seguenti: mezza banana, un cucchiaino di olio di oliva e due cucchiai di yogurt, che potranno essere mescolati schiacciando preventivamente una banana con una forchetta.

Dopo aver ottenuto un composto ben amalgamato, lo stesso potrà essere applicato alla pelle per circa 15-20 minuti, per poi risciacquare con abbondante acqua tiepida; in poche settimane si noterà subito la differenza grazie all’applicazione di questa incredibile maschera fai da te.