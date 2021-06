Gli impianti zigomatici sono una vera rivelazione per tutti coloro che, a causa di una struttura ossea debole della mascella, non possono ricorrere all’implantologia dentale tradizionale. Tutti sanno che il sorriso è il miglior biglietto da visita per una persona ed ora finalmente, mediante questa tecnica innovativa, anche chi soffre di questa patologia può tornare a sorridere e masticare come prima.

In questo articolo parleremo di come si svolge l’intervento, quali sono i suoi vantaggi e dove effettuarlo se si abita vicino a Brescia.

Come funzionano gli impianti zigomatici?

Questa tipologia di impianti si basa sull’inserimento negli zigomi, quindi nell’osso che si trova nelle guance, di perni, detti fixture. I perni per gli impianti zigomatici sono più lunghi e più spessi di quelli usati tradizionalmente. Mediante la tecnica del carico immediato, il paziente viene prima di tutto dotato di una protesi provvisoria così può fin da subito masticare e sorridere. Successivamente all’inserimento dei perni, si procede con l’attaccatura della corona dentale, che gli specialisti provvederanno a costruire e modellare su misura nel giro di pochi giorni.

Si sente dolore durante e dopo l’intervento?

Gli impianti zigomatici per essere installati richiedono un intervento chirurgico, pertanto, si è sotto sedativo durante l’operazione e non si percepirà alcun dolore. Anche dopo l’intervento non si percepisce dolore, unica controindicazione è il gonfiore momentaneo che dura qualche giorno, ma tollerabile e non invasivo. Inoltre, il personale medico è sempre molto disponibile e consiglia a chi lo richiede gli analgesici più indicati in caso di fastidio prolungato, anche se la maggior parte dei pazienti non sente la necessità di usarli perché il dolore è quasi impercepibile. Si consiglia, tuttavia, di assumere cibi semi-liquidi subito dopo l’intervento per abituare la masticazione. Dopo poco tempo, invece, si può tornare a mangiare quello che si desidera senza la minima preoccupazione.

Quanto dura l’intervento di implantologia zigomatica?

Il tempo per posizionare gli impianti zigomatici è di circa due-tre ore, che però non sono avvertite dal paziente anestetizzato. C’è da dire che gli impianti tradizionali richiedono molto più tempo circa 4-5 ore, quindi questa tecnica è molto più vantaggiosa anche sotto questo punto di vista.

Quali vantaggi portano gli impianti zigomatici rispetto agli impianti tradizionali?

Uno dei vantaggi principali è che con un solo intervento si risolve tutto (di norma ce ne vogliono almeno due e a distanza di mesi uno dall’altro ). Dopo l’intervento possiamo quindi già mostrare orgogliosi il nostro sorriso che tanto abbiamo sognato e che ora è diventato realtà.

I dottori, molto competenti, sanno come prepararti anche psicologicamente al tuo nuovo sorriso. Il paziente sa, quindi, perfettamente che dopo l’intervento i suoi problemi di masticazione saranno solo un brutto ricordo. La felicità di avere un nuovo sorriso sarà immensa. Gli impianti zigomatici non sono visibili all’esterno, pertanto solamente il paziente saprà il segreto di quel bel sorriso!

Dove effettuare l’impianto zigomatico a Brescia?

Moltissimi pazienti hanno deciso di investire sul proprio sorriso nello studio SFP Dental Service di Brescia proprio perché oltre ad essere affidabile, in un unico intervento (quindi sostenendo anche un’unica spesa ) si sono ottenuti risultati sorprendenti.

In poche ore con l’intervento di implantologia zigomatica a Brescia, si risolve un problema che con altre tecniche potrebbe essere risolto in tempi più lunghi, anche in diversi anni.