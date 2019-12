Botulino: che cos’è?

Il botulino si identifica in una tossina che agisce nei confronti dei muscoli del viso, andando a ridurre la formazione delle rughe durante le proprie espressioni. Le tossine botuliniche si suddividono in 7 tipi differenti, di cui solo una parte possono essere utilizzate nei confronti dell’uomo.All’inizio era utilizzato per prevenire gli spasmi ai muscoli ma successivamente questo abbracciò il campo della chirurgia estetica.Questo tipo di farmaco viene utilizzato nei confronti delle rughe da espressione che coinvolgono tutta la parte superiore della faccia, anche se questo farmaco viene approvato per il suo uso solo ed esclusivamente sulle rughe glabellari.Questo può essere anche utilizzato nei confronti del sudore, infatti va ad agire sull’ eccessiva sudorazione in diverse parti del corpo, che possono essere le mani e i piedi, con gli effetti che possono essere notevolmente ridotti o eliminati. Viene consigliato nel suo utilizzo solo per le persone al di sotto dei 65 anni e che abbiano almeno raggiunto la maggiore età. Può essere utilizzato solo da medici particolarmente esperti che sono stati autorizzati nel maneggiare questo tipo di farmaco. Questo viene somministrato al paziente attraverso siringa con il pratico ago particolarmente sottile, che riesce a penetrare nei punti desiderati così da agire prontamente.

La durata del trattamento

Questa tipologia di trattamento è di tipo reversibile e ha una durata di pochissimi minuti e non lascia assolutamente nessun segno post operazione, infatti si potranno tranquillamente ricominciare a svolgere tutte le proprie attività quotidiane, ed è per questo che raggiunto una rapidissima diffusione in tutto il mondo. L’effetto di questo potrà essere visibile dopo qualche giorno dall’iniezione e potrà arrivare a durare anche fino a 6 mesi, andando poi a ripetere il trattamento in maniera periodica. I risultati sono talmente buoni che la stragrande maggioranza delle persone utilizza questo strumento, andando a sostituire gli interventi chirurgici.

Essendo una tossina molto ricercata, il suo costo è particolarmente elevato, infatti il trattamento non sarà di certo una passeggiata e doverlo ripetere all’incirca ogni sei mesi comporterà dei costi annuali non indifferenti.

I risultati comunque risultano essere particolarmente evidenti e garantiti, considerato che hanno la capacità di agire su qualsiasi persona, senza incorrere in nessun problema. I muscoli quindi verranno ampiamente rilassati così che durante le nostre espressioni, non si andrà ad evidenziare le proprie rughe, che risulteranno essere di molto attenuate o addirittura scomparse. Chi tiene quindi molto alla propria figura, soprattutto a quella del viso e vuole nascondere i segni inevitabili dell’invecchiamento, questo prodotto è sicuramente il più indicato e il più sicuro, visto che non evidenzia effetti collaterali particolarmente gravi o pericolosi. La durata dello stesso è anche particolarmente soddisfacente, visto che per diversi mesi i risultati potranno essere garantiti ed è ottimo anche dal fatto, che il trattamento dura solo pochissimi minuti e quindi non si tratterà di una seduta particolarmente lunga, così da non infastidire le nostre giornate. Ottimo anche il fatto che è una pratica indolore, per cui non si avrà il fastidio di dover sopportare un periodo post intervento complicato e doloroso ma potremmo riprendere sin da subito tutte le nostre attività, nella maniera più tranquilla possibile.

Se quindi siamo particolarmente infastiditi dalle nostre rughe del viso, che risultano visibili in maniera particolare durante le nostre espressioni, possiamo sicuramente valutare di poter effettuare questa tipologia di intervento attraverso il botulino, visti i risultati particolarmente efficaci che questo comporta e i rischi ridotti praticamente a zero nei quali si incorre. Avremo dunque la garanzia di risultati estremamente eccellenti, così da poter ritrovare la nostra massima figura espressiva, facendola rimanere giovane il più a lungo possibile.