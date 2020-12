Amazon e gli sconti natalizi: come funzionano e quali strumenti riguardano?

Conscio di tutte le difficoltà che hanno riguardato soprattutto l’aspetto economico della maggior parte delle persone durante un difficile 2020 caratterizzato dalla pandemia da Coronavirus, Amazon ha deciso di mettere a disposizione, durante gli ultimi mesi del 2020 stesso, una serie di offerte, riguardanti la maggior parte dei periodi sentiti come più caldi per la piattaforma di e-commerce stessa; se in occasione degli altri anni Amazon premeva soprattutto in alcuni giorni specifici, come i Prime Days e il Black Friday, durante il 2020 la possibilità di ottenere strumenti in sconto c’è stata a partire dal ottobre al dicembre del 2020, con un periodo di Black Friday piuttosto prolungato e, soprattutto, con l’inserimento di offerte natalizie fin dall’8 dicembre del 2020 e per tutto il periodo dello stesso mese natalizio. Ma come funzionano le offerte natalizie di Amazon e quali strumenti sono presenti in offerta? Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito della promozione di Amazon.

Amazon sconti di natale: come funzionano?

Gli sconti di Natale su Amazon funzionano come tutte le offerte che hanno riguardato la stessa piattaforma di e-commerce, in occasione di alcune delle giornate più calde per la stessa, come i Prime Days e il Black Friday. Le offerte sono messi a disposizione dal 7 dicembre al 23 dicembre del 2020, e riguardano una vasta gamma di prodotti, che possono essere acquistati durante il periodo di offerta per realizzare uno splendido regalo natalizio.

Gli strumenti che risultano giovare di uno sconto maggiore sono giochi, giocattoli, software, strumenti informatici, cellulari, accessori per smartphone, strumenti per sport e tempo libero, capi di abbigliamento e moda, prodotti per salute e cura della persona, elettrodomestici, strumenti per la cucina, accessori per domotica e casa intelligente, strumenti per fai da te, altoparlanti, speaker, cuffie, videogiochi, fotocamere e, infine, prodotti per bellezza e prima infanzia. La vasta gamma di strumenti e prodotti che sono oggetto di sconto da parte della piattaforma di ecommerce permette, dunque, di avere soltanto l’imbarazzo della scelta a proposito della tipologia di regalo natalizio che si vuole realizzare.

Quali prodotti acquistare durante le offerte natalizie di Amazon?

Se non si sa quale oggetto scegliere, invece, Amazon mette a disposizione una sezione relativa a offerte lampo, oggetti più acquistati in sconto, offerte a meno di €20 e, infine, oggetti da acquistare per un regalo inaspettato.

Tra i regali maggiormente gettonati, durante il periodo natalizio di Amazon, ci sono le sempreverdi Yankee Candle, per cui è previsto uno sconto di almeno il 30% su qualsiasi tipologia di candele profumate. Si tratta di un regalo molto appetibile per gli amanti della casa e della sua cura, dal momento che sanno donare profumazioni differenti e, inoltre, anche un impatto estetico particolarmente importante.

Per gli amanti dei videogiochi, sono numerose le offerte su Nintendo Switch e titoli che la riguardano, come Mario + Rabbids, o gli sconti per giochi utilizzabili su PlayStation e Xbox, come NBA 2021, Assassin’s Creed Odyssey e Dragon Ball Z: Kakarot. Non mancano, infine, offerte su numerosi elettrodomestici, accessori per ascoltare musica o da utilizzare in ambito gaming e, infine, giochi da tavolo o in scatola da utilizzare durante il periodo natalizio per trascorrere al meglio il natale in famiglia.