I motivi per cui il brand Fjällräven è diventato sempre più popolare

Il brand svedese Fjällräven è un brand alla moda, pratico e molto accattivante, perfetto per l’outdoor e per gli appassionati di abbigliamento tecnico.

Dagli zaini alle giacche, dai pantaloni ai maglioni, Fjällräven offre un’ampia gamma di prodotti per la vita all’aria aperta, non c’è da stupirsi quanto questo brand sia amato dagli sportivi e dagli appassionati di tutto il mondo!

Perchè il brand Fjällräven è così popolare

Il design dei prodotti a marchio Fjällräven è sicuramente accattivante, dal sapore anni Ottanta che fa subito nostalgia e conquista i cuori più teneri. I materiali utilizzati, poi, contribuiscono a rendere i prodotti di Fjällräven non solo piacevolmente alla moda, ma anche utili e pratici.

Il brand Fjällräven è popolare sicuramente per la qualità dei materiali e per la praticità, oltre che per la concezione che l’azienda ha nei confronti dei propri prodotti e della natura.

L’azienda, svedese e sostenibile

Proprio per l’attenzione ai materiali e alla natura, e proprio perché l’azienda si rivolge agli amanti dell’outdoor, il brand Fjällräven è stato creato con un’ottica sostenibile e nel pieno rispetto dell’ambiente.

L’azienda, proveniente dalla splendida e quasi incontaminata Svezia, unisce l’ideale di salvaguardia ambientale a quello di usabilità dei suoi prodotti, rendendo il brand Fjällräven un alleato della natura.

Quando si tratta di sostenibilità, Fjällräven entra in campo producendo abiti durevoli, rispettando i canoni della natura e cercando di apportare sempre tecnologie ecologicamente avanzate per causare il minor impatto possibile sull’ambiente.

Riciclo, riparazione e riutilizzo

Il brand Fjällräven promuove la politica del riciclo e del riutilizzo: l’azienda produttrice è consapevole che i propri prodotti hanno un’elevata durabilità nel tempo e ne promuove il concetto di riutilizzo, riparazione e riciclo.

Un’etica ecologica particolare per una casa di abbigliamento e accessori: spesso, da un’azienda di produzione tessili, ci si aspetta consumismo e piani commerciali volti a far spendere i clienti spesso e a lungo. Fjällräven punta, invece, sulla qualità dei propri prodotti affinché durino nel tempo e siano, addirittura, riutilizzati in ottica di riciclo ecologico.

La naturalità dei materiali

Laddove risulta possibile, Fjällräven sceglie materiali direttamente dalla natura circostante, come, per esempio, la lana e il cotone. Laddove, invece, la natura non può soddisfare le necessità di materiale adeguato, Fjällräven crea materiali sintetici ma altamente durevoli nel tempo, così da causare il minor impatto ambientale possibile. Un capo di abbigliamento o un accessorio Fjällräven sarà riutilizzabile per molto, moltissimo tempo.

Popolarità per giusta causa

Fjällräven è un brand attento alla natura, creato immerso in essa e con un’attenzione al cliente e alle sue necessità. Non c’è da stupirsi se sia divenuto uno dei brand più scelti dagli amanti dell’outdoor di tutto il mondo!

Oggi siamo sempre più abituati ad acquistare capi di abbigliamento e accessori che dopo poco tempo devono essere sostituiti: con Fjällräven questo non accade! L’utilizzo ripetuto e le eventuali riparazioni sono incentivate dalla casa produttrice dei capi Fjällräven in un’ottica di durabilità e ecologia.