Manitech store: acquistare ricambi per macchine da lavoro

Sul web ci sono tanti ecommerce che vendono ricambi per le macchine da lavoro. Anche molti shop per i ricambi agricoli ospitano nel loro catalogo ricambi per escavatori, gru e muletti. Quello che manca a questi shop però è l’assistenza dedicata che solo gli specialisti del settore possono dare. Perché con un ricambio tecnico ad ogni dubbio del cliente deve corrispondere una risposta pronta e pertinente da parte dell’assistenza.

Per questo motivo su questo tipo di oggetti raramente si può trovare un marketplace di vendita pensato per l’utente casuale e i cataloghi di questi B2B sono nient’altro che un tabulato di codici comprensibili solo dai tecnici delle officine.

Manitech Store

Con l’assunto che anche una piccola azienda possa essere in possesso di macchine da lavoro, e che le piccole aziende possano avere interesse nel gestire autonomamente la manutenzione delle proprie attrezzature, Manitech ha lanciato nel 2017 il proprio shop online, pensato per permettere a chiunque di acquistare i propri ricambi in autonomia.

Innanzitutto, a differenza degli altri ecommerce ad accesso su registrazione Manitech Store permette a qualsiasi utente di acquistare in totale libertà, senza costi aggiuntivi per le spese di spedizione e con la possibilità di pagare tramite bonifico oppure PayPal.

Semplice da consultare

Tutti gli articoli sono corredati di foto e descrizione esauriente, e disposti in categorie razionali. Tutti i pezzi del catalogo sono inoltre a compatibilità universale, eliminando molti dubbi ai clienti.

Inoltre su ogni pagina prodotto viene messo a disposizione il numero dell’assistenza tecnica, così che in caso di difficoltà nell’intervento di manutenzione si possa contare su un team di specialisti. Manitech infatti offre nell’eventualità l’intervento in loco della loro squadra o di una appartenente ai loro circuiti (Yale) nei casi l’operazione sia richiesta fuori dal raggio d’azione della squadra.

Manitech Store è da considerare una novità apprezzabile nel modo in cui viene affrontata la vendita di ricambi per macchine industriali, soprattutto in un momento in cui alcune di queste macchine iniziano ad avere una diffusione di massa con impronta tale da giustificare la necessità di uno store aperto senza bisogno di credenziali. Con la produzione e la vendita in volumi sempre più necessaria in qualsiasi settore del lavoro, le necessità di attrezzare il settore di logistica e magazzino con un muletto è sempre più banale anche per le piccole aziende, tenute a garantire l’efficienza a la sicurezza del loro carrello elevatore, con tutti gli interessi per contenere i costi senza affidarsi ogni singola volta al centro di riparazione.